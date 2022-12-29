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≡ Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду трассы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45854
Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду трассы
Отправлено: 29.12.22 - 15:24
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Ранее вся ответственность за то, что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на полицейских. Однако в октябре 2022 года было издано постановление правительства, обязывающее наказывать водителей, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18542
Re: Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду...
Отправлено: 29.12.22 - 15:24
#1
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новый Казахстан. всех в тюрьму.
когда помню под Новый год при движении
из Челябинска в Кустанай от Комсомольца до Федоровки
стояли два дня и даже при движении не включалась
ни одна скорость кроме третьей,
потому что все внизу замерзло со снегом и льдом в этом состоянии.
в тюрьму не сажали.
спасали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11853
Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду трассы
Отправлено: 29.12.22 - 15:29
#2
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Цитата:
alex_60:

У нас дороги каждую зиму закрывают. Начнут с середины января, когда первые морозы придут. А закончат в конце марта когда стихнут последние бураны. Короче всех пересажают так как лазеек в эти месяца мало будет.))
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
250
Re: Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду...
Отправлено: 29.12.22 - 18:21
#3
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Нет чтобы следить за состоянием дорог и чистить вовремя,они эти долбояшеры перекладывают всю ответственность на водителей. Как всегда бред сивой кобылы
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