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«Боролись за идею и счастье для детей»
«Боролись за идею и счастье для детей»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45854
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 10:59
В отличие от 2020-21 гг., когда в мире бушевал коронавирус, в 2022-м жители Костаная и власти города активно взялись за создание праздничного настроения: строили горки, лабиринты и снежные фигуры, украшали фасады зданий иллюминацией. Жильцы пяти дворов поделились с «НГ» фото и видео своей «зимней сказки». Как позже оказалось, трое из них стали победителями конкурса, объявленного городским акиматом. Что заставляет горожан объединяться с соседями и делать самим себе праздник?
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3484
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 10:59
Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 11:19
Это скоро будет целый бизнес, строить горки и фигуры..
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 11:45
А когда уида переименовали в уиджина?
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..
Хотя может оно ему и не надо..
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..
Хотя может оно ему и не надо..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18542
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 13:00
местные понторезы отдыхвют.
украшать двор, не языком трепать.
украшать двор, не языком трепать.
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 13:59
Цитата:
Не Вам одному... 99% комментариев людей в инстаграм под видео двора солидарны. Да и встреченные знакомые, все спрашивают: как так?
После награждения я понял одно... Мы не ОСИ, которых надо было поддержать... Вот, мол, люди приняли реформу, создали своё оси, объединились и сделали... А как сделали- это не важно!
Да, есть то, сё... Но это, извините, Простоквашино... Давайте ёлку наряжать, только у нас игрушек нету! Вынесли что смогли и навешали. Похвально, я тоже за такую дружбу!
Да, хотел спросить Павлову, а что мешало делать, когда они были в Сениме? Им кто руки связывал, выходить и украшать?
Мне, например, никто.
Для всех на будущее. Еще немаловажно было встретить комиссию... менталитет наверное такой, вывалить во двор и стар и мал и расстилаться, кто что делал. Не знаю правда кто в нее входил, кроме Есергепова не узнал никого, но и он заявил, что в жкх не работает.
А я встречал с дочкой, лопатой и лейкой... потому что после метели надо было почистить и подлить горку...еще и с претензией к АБЗ+, которые завалили молодые деревья снегом.
И несмотря на то, что некоторые в комиссии посчитали, что мол, что одного то награждать, когда там много жителей....
На самом деле и у нас помощь есть, которую комиссии не афиширую... и финансово, и горку помогали несколько человек, и игрушки есть ручной работы, и наряжали с детьми. Но ведь и по условиям конкурса не было оценки количества вовлеченных и тем более форма управления.
Нужно смотреть на результат, а он у нас куда атмосферней. И 30 гирлянд, подобранных по цветам и подключенных тоже на морозе так, что всё работает, а не просто купленных, как заявила А.Дощанова.
И горка сделанная одной лопатой,с вылепленными вручную бортиками из каши снега с водой,а не просто кучи не вывезенного снега. И новогодние фигуры из фанеры... но намного лет, а не сиюминутные из снега, превращающиеся в уродцев за неделю от солнца, но отнимающие много времени и сил.
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Ну в общем хотели провести конкурс, похвально, а получилось как всегда.
[Исправлено: yudjin, 29.12.2022 - 14:05]
ACROS:
Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.
Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.
Не Вам одному... 99% комментариев людей в инстаграм под видео двора солидарны. Да и встреченные знакомые, все спрашивают: как так?
После награждения я понял одно... Мы не ОСИ, которых надо было поддержать... Вот, мол, люди приняли реформу, создали своё оси, объединились и сделали... А как сделали- это не важно!
Да, есть то, сё... Но это, извините, Простоквашино... Давайте ёлку наряжать, только у нас игрушек нету! Вынесли что смогли и навешали. Похвально, я тоже за такую дружбу!
Да, хотел спросить Павлову, а что мешало делать, когда они были в Сениме? Им кто руки связывал, выходить и украшать?
Мне, например, никто.
Для всех на будущее. Еще немаловажно было встретить комиссию... менталитет наверное такой, вывалить во двор и стар и мал и расстилаться, кто что делал. Не знаю правда кто в нее входил, кроме Есергепова не узнал никого, но и он заявил, что в жкх не работает.
А я встречал с дочкой, лопатой и лейкой... потому что после метели надо было почистить и подлить горку...еще и с претензией к АБЗ+, которые завалили молодые деревья снегом.
И несмотря на то, что некоторые в комиссии посчитали, что мол, что одного то награждать, когда там много жителей....
На самом деле и у нас помощь есть, которую комиссии не афиширую... и финансово, и горку помогали несколько человек, и игрушки есть ручной работы, и наряжали с детьми. Но ведь и по условиям конкурса не было оценки количества вовлеченных и тем более форма управления.
Нужно смотреть на результат, а он у нас куда атмосферней. И 30 гирлянд, подобранных по цветам и подключенных тоже на морозе так, что всё работает, а не просто купленных, как заявила А.Дощанова.
И горка сделанная одной лопатой,с вылепленными вручную бортиками из каши снега с водой,а не просто кучи не вывезенного снега. И новогодние фигуры из фанеры... но намного лет, а не сиюминутные из снега, превращающиеся в уродцев за неделю от солнца, но отнимающие много времени и сил.
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Ну в общем хотели провести конкурс, похвально, а получилось как всегда.
[Исправлено: yudjin, 29.12.2022 - 14:05]
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:02
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 380
Re: «Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:30
Цитата:
А что, фото своей горки выложить здесь слабо? Покажи свои таланты или только языком трепать здесь горазд и чуть что, сразу в кусты.
А yudjin-у респект. И голова в порядке и руки откуда надо растут. Вот кого бы в городские руководители, но.. Разрезом глаз не вышел.
111:
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..
Я бы на его месте создал небольшую кампанию профессионалов новогодников..
А что, фото своей горки выложить здесь слабо? Покажи свои таланты или только языком трепать здесь горазд и чуть что, сразу в кусты.
А yudjin-у респект. И голова в порядке и руки откуда надо растут. Вот кого бы в городские руководители, но.. Разрезом глаз не вышел.
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 14:44
Цитата:
Красотища, и огромный труд..
Мне даже кажется, что Майлина 67 проигрывает тебе..
yudjin:
Красотища, и огромный труд..
Мне даже кажется, что Майлина 67 проигрывает тебе..
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 16:53
Цитата:
Не оправдывайся, я, впрочем и многие, почти все, гордились бы и ставили себя в пример, потому что удостоились награды самого акима области или города..
И этот пример достоин подражания, ибо кто, если не мы...
yudjin:
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.
Не оправдывайся, я, впрочем и многие, почти все, гордились бы и ставили себя в пример, потому что удостоились награды самого акима области или города..
И этот пример достоин подражания, ибо кто, если не мы...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3484
«Боролись за идею и счастье для детей»
Отправлено: 29.12.22 - 18:20
Цитата:
Горка классная- что тут и говорить: с боковыми ступеньками и рёбрами безопасности на самой скатной дорожке и самое главное: - символы Нового Года- ёлки - у вас зелёные и добротно-хорошо украшенные, не то что с этими одноразовыми перчатками( не в обиду жильцам того дома, но не считаю что это креативно - скорее бедно и безвкусно: всё таки на дворе не нищие 90-е годы и есть выбор в магазинах).
Если провести голосование среди нас, участников форума "НГ", то думаю первое место у вас - двор просто выглядит шикарно и богато украшенным, особенно ночью.
yudjin:
горка
горка
Горка классная- что тут и говорить: с боковыми ступеньками и рёбрами безопасности на самой скатной дорожке и самое главное: - символы Нового Года- ёлки - у вас зелёные и добротно-хорошо украшенные, не то что с этими одноразовыми перчатками( не в обиду жильцам того дома, но не считаю что это креативно - скорее бедно и безвкусно: всё таки на дворе не нищие 90-е годы и есть выбор в магазинах).
Если провести голосование среди нас, участников форума "НГ", то думаю первое место у вас - двор просто выглядит шикарно и богато украшенным, особенно ночью.
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