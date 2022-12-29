Отправлено: - 13:59

ACROS:

Мне кажеться, у Юджина двор украшен лучше и горка по сравнению с горками других дворов качественней сделана, более профессиональней.

[Исправлено: yudjin, 29.12.2022 - 14:05]

Цитата:Не Вам одному... 99% комментариев людей в инстаграм под видео двора солидарны. Да и встреченные знакомые, все спрашивают: как так?После награждения я понял одно... Мы не ОСИ, которых надо было поддержать... Вот, мол, люди приняли реформу, создали своё оси, объединились и сделали... А как сделали- это не важно!Да, есть то, сё... Но это, извините, Простоквашино... Давайте ёлку наряжать, только у нас игрушек нету! Вынесли что смогли и навешали. Похвально, я тоже за такую дружбу!Да, хотел спросить Павлову, а что мешало делать, когда они были в Сениме? Им кто руки связывал, выходить и украшать?Мне, например, никто.Для всех на будущее. Еще немаловажно было встретить комиссию... менталитет наверное такой, вывалить во двор и стар и мал и расстилаться, кто что делал. Не знаю правда кто в нее входил, кроме Есергепова не узнал никого, но и он заявил, что в жкх не работает.А я встречал с дочкой, лопатой и лейкой... потому что после метели надо было почистить и подлить горку...еще и с претензией к АБЗ+, которые завалили молодые деревья снегом.И несмотря на то, что некоторые в комиссии посчитали, что мол, что одного то награждать, когда там много жителей....На самом деле и у нас помощь есть, которую комиссии не афиширую... и финансово, и горку помогали несколько человек, и игрушки есть ручной работы, и наряжали с детьми. Но ведь и по условиям конкурса не было оценки количества вовлеченных и тем более форма управления.Нужно смотреть на результат, а он у нас куда атмосферней. И 30 гирлянд, подобранных по цветам и подключенных тоже на морозе так, что всё работает, а не просто купленных, как заявила А.Дощанова.И горка сделанная одной лопатой,с вылепленными вручную бортиками из каши снега с водой,а не просто кучи не вывезенного снега. И новогодние фигуры из фанеры... но намного лет, а не сиюминутные из снега, превращающиеся в уродцев за неделю от солнца, но отнимающие много времени и сил.Да и не важны для меня были призы, мне триммер бензиновый не нужен, потому что есть свой, которым кошу траву в палисаднике.Ну в общем хотели провести конкурс, похвально, а получилось как всегда.