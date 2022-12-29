Отправлено: - 15:30

alex_60:

чей это заказ,

Цитата:какой заказ, о чем Вы?Это в духе НГ и почитательницы всех акимов Ольги ЛихограйЭтим вопросом задавались ко всем последним руководителям. И вполне правомерно. Аким- персона публичная, на содержании народа. Бизнесом, по-моему заниматься не может... живет на одну зарплату)Поэтому народ хочет знать на что идут его деньги. Открытому акиму, если скрывать нечего, достаточно сказать, показать. Народ и успокоится.