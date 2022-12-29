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В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
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