Re: Арест грозит водителям за выезд на закрытые в непогоду...

Отправлено: - 15:24

новый Казахстан. всех в тюрьму.

когда помню под Новый год при движении

из Челябинска в Кустанай от Комсомольца до Федоровки

стояли два дня и даже при движении не включалась

ни одна скорость кроме третьей,

потому что все внизу замерзло со снегом и льдом в этом состоянии.

в тюрьму не сажали.

спасали.