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≡ В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45851
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:16
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Слова Аксакалова наши читатели восприняли по-разному: одни благодарили за хозяйственный подход, другие упрекали в дешевом пиаре. Некоторые пользователи тут же поинтересовались: а где будет жить новый глава региона, выбравший тренд на скромность?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18530
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:16
#1
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чей это заказ,
выливать ведра помоев на человека который месяц не проработал?
где он живет, что ест, куда ходит в туалет.
хотя все понимают за чей счет.
а потерпеть хотя бы полгода не можете?

[Исправлено: alex_60, 29.12.2022 - 15:17]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1120
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 15:30
#2
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Жить после кого-то целому акиму области? Не айс :lol: Новую давайте стройте.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8927
Re: В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что...
Отправлено: 29.12.22 - 15:30
#3
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Цитата:
alex_60:
чей это заказ,

какой заказ, о чем Вы?
Это в духе НГ и почитательницы всех акимов Ольги Лихограй;-)
Этим вопросом задавались ко всем последним руководителям. И вполне правомерно. Аким- персона публичная, на содержании народа. Бизнесом, по-моему заниматься не может... живет на одну зарплату)
Поэтому народ хочет знать на что идут его деньги. Открытому акиму, если скрывать нечего, достаточно сказать, показать. Народ и успокоится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18530
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:34
#4
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Цитата:
yudjin:
Поэтому народ хочет знать


ну хоть дали бы Новый год ему встретить ему.
человек же все таки, семья, дети.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18530
В резиденции жить не будет, служебной квартиры нет - Что скрывает аким Костанайской области Кумар Аксакалов?
Отправлено: 29.12.22 - 15:35
#5
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Цитата:
yudjin:
какой заказ, о чем Вы?


не , ну я понимаю.
обида на него . за лучший двор.
соглашусь.
но я думаю не от тут решал.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2022 - 15:37]
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