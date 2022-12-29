Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...

Отправлено: - 10:19

Девушка лукавит. Я тоже сдавал коттедж посуточно, пока дети учились. Эта самая грязная работа, конечно после панели. Особенно плохо себя вели сотрудники из правоохранительных органов, каждый раз дрались, били мебель, посуду, кровь лилась рекой. Вторыми в рейтинге плохих арендаторов-приезжие из юга, эти граждане любили сидеть на полу, для чего тащили с собой корпешки, кошму, подушки. После них еле вывели клопов и ещё какую-то кусачую тварь, очень мелкая, не знаю имени. После них по адекватносьи- молодежь, эти тоже любят подраться, курнуть с какого-то самовара, разжечь угольки и прожечь линолеум, ковры и тихаря свалить среди ночи.