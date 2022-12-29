Прогноз на 5 дней
небольшой снег-12°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала миллионершей в 32 года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45848
Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала миллионершей в 32 года
Отправлено: 29.12.22 - 09:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ксения Соколунина – уроженка Костанайской области, последние пять лет живет в Алматы. Замужем, воспитывает двух дочек. В свои 32 года имеет в собственности 22 квартиры, на которые заработала совместно с супругом.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1050
Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...
Отправлено: 29.12.22 - 09:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В итоге супруг предложил остановиться на субаренде, чем сейчас и занимаемся. То есть берем в аренду квартиру на долгий срок, заключаем договор и объясняем хозяину, что будем сдавать ее посуточно. А так как розница всегда дороже опта, имеем прибыль.

Источник:


Большие деньги можно только украсть!
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5719
Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...
Отправлено: 29.12.22 - 10:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка лукавит. Я тоже сдавал коттедж посуточно, пока дети учились. Эта самая грязная работа, конечно после панели. Особенно плохо себя вели сотрудники из правоохранительных органов, каждый раз дрались, били мебель, посуду, кровь лилась рекой. Вторыми в рейтинге плохих арендаторов-приезжие из юга, эти граждане любили сидеть на полу, для чего тащили с собой корпешки, кошму, подушки. После них еле вывели клопов и ещё какую-то кусачую тварь, очень мелкая, не знаю имени. После них по адекватносьи- молодежь, эти тоже любят подраться, курнуть с какого-то самовара, разжечь угольки и прожечь линолеум, ковры и тихаря свалить среди ночи.
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8924
Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...
Отправлено: 29.12.22 - 10:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурентка Мереке Заканыча... как бы не подрались ;-)

Фото с козлятами ввело в заблуждение.... думал про хозяйку хутора будет, а оказалось про хозяйку хат...
нееее, не завидую... тот еще геморрой с этими посуточными бл...ками.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20914
Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...
Отправлено: 29.12.22 - 11:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь удалась..
Помню как нашел тут 12 квартир и просил коммерсов занять десять тысяч долларов, однушки, двушки, еще и на первом двушки под магазины две, тот, где нотариус, по моему Абая 166, там она 500 долларов стоила, блин, не смог занять..
Ну не повезло..
Потом они прочухали это, поскупали недвижимости пол города, но уже по более высокой цене, на год примерно позже..
А мне пришлось довольствоваться одной...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20914
Re: Купила 22 квартиры: казахстанка рассказала, как стала...
Отправлено: 29.12.22 - 11:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но, как я ее купил, в этом заслуга не только моя, конечно мне помогла тогда газета Твой Шанс, без нее конечно бы, у меня ничего не получилось бы..
Вот мне и выпал тогда шанс, перестать быть бомжем в свои 30 лет..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS