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≡ «Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя прокомментировал будущим владельцам квартир аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45843
«Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя прокомментировал будущим владельцам квартир аким Костаная
Отправлено: 29.12.22 - 00:25
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Физические объемы строительства дома № 49 в микрорайоне Юбилейный выполнены на 99%. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на встрече в этом доме с будущими жильцами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20904
Re: «Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя...
Отправлено: 29.12.22 - 00:25
#1
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Как классно то..
Сделай 5 сыновей, и не надо квартиры для них зарабатывать, всегда есть государство, которое тебе поможет..
А если 5 дочек, то не?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
151
«Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя прокомментировал будущим владельцам квартир аким Костаная
Отправлено: 29.12.22 - 02:28
#2
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