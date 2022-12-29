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«Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя прокомментировал будущим владельцам квартир аким Костаная
«Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя прокомментировал будущим владельцам квартир аким Костаная
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