Re: «Вы столько ждали, подождите 3 недели» - Проблему долгостроя...

Отправлено: - 00:25

Как классно то..

Сделай 5 сыновей, и не надо квартиры для них зарабатывать, всегда есть государство, которое тебе поможет..

А если 5 дочек, то не?