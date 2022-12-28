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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:02
Мда уж..
Вот тебе и Варвары, немного упустил смысл фильма..
Вот тебе и Варвары, немного упустил смысл фильма..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:10
Взято отсюда..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:12
Ну а то, что он не любил так сказать русский народ, мое мнение.
Я писал об этом, еще не зная, о чем писали о Задорнове его так сказать этнические коллеги..
Я писал об этом, еще не зная, о чем писали о Задорнове его так сказать этнические коллеги..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:15
Цитата:
Это что был за бред?
Первый президент Казахстана //
Нурсултан Абишевич Назарбаев21 августа 1991 — 5 января 2022//
Если ты про Россию //
1.Президент Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) с 9 августа 1996 до декабря 1999-го.
Так о ком речь? Или о чем?
111:
- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...
- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...
Это что был за бред?
Первый президент Казахстана //
Нурсултан Абишевич Назарбаев21 августа 1991 — 5 января 2022//
Если ты про Россию //
1.Президент Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) с 9 августа 1996 до декабря 1999-го.
Так о ком речь? Или о чем?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:30
Цитата:
А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..
Эл-починно:
Это что был за бред?
Это что был за бред?
А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:34
Цитата:
В какой статье? ты ссылок не давал. Выдавая всё за чистую правду, твоей гениальной мысли.
111:
А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..
А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..
В какой статье? ты ссылок не давал. Выдавая всё за чистую правду, твоей гениальной мысли.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:36
Цитата:
Я дал одну, откуда все взято.
Каждый раз ее дублировать не считаю необходимым..
Эл-починно:
какой статье? ты ссылок не давал
какой статье? ты ссылок не давал
Я дал одну, откуда все взято.
Каждый раз ее дублировать не считаю необходимым..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:38
Цитата:
Ну теперь то я хоть знаю, что ты читаешь.
111:
в статье и пишется про бред о дне независимости..
в статье и пишется про бред о дне независимости..
Ну теперь то я хоть знаю, что ты читаешь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:47
Для тех кто помойки читает -
//Задорнов является автором более чем десяти книг; среди его сочинений — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Также известен как автор любительских гипотез в области этимологии русских слов и истории славян[6][7]. Сын писателя Николая Задорнова (1909—1992). Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Михаил Задорнов занял первое место среди любимых россиянами юмористов[8].//
Последнее предложение - Михаил Задорнов занял первое место среди любимых россиянами юмористов. Говорит всё само за себя, но это не для всех.
источник.
//Задорнов является автором более чем десяти книг; среди его сочинений — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Также известен как автор любительских гипотез в области этимологии русских слов и истории славян[6][7]. Сын писателя Николая Задорнова (1909—1992). Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Михаил Задорнов занял первое место среди любимых россиянами юмористов[8].//
Последнее предложение - Михаил Задорнов занял первое место среди любимых россиянами юмористов. Говорит всё само за себя, но это не для всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 22:18
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1979
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 22:51
Цитата:
А шнорхели чьи на переднем плане на полу не прибраны? Не твои ли, наш ты не_по_задорновски высококультурный?😁
[Исправлено: Горожанин_kst, 28.12.2022 - 22:52]
111:
А шнорхели чьи на переднем плане на полу не прибраны? Не твои ли, наш ты не_по_задорновски высококультурный?😁
[Исправлено: Горожанин_kst, 28.12.2022 - 22:52]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 23:05
Цитата:
А что тут такого?
У меня вообще везде на фото всегда непринужденная домашняя обстановка..
Да было бы чего скрывать то..
Ога, еще и начал бы перед каждым фото убираться..
Горожанин_kst:
шнорхели чьи на переднем
шнорхели чьи на переднем
А что тут такого?
У меня вообще везде на фото всегда непринужденная домашняя обстановка..
Да было бы чего скрывать то..
Ога, еще и начал бы перед каждым фото убираться..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 23:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 23:22
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