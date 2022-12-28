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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 608 из 608«1...606607608
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:02
#9106
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Мда уж..
Вот тебе и Варвары, немного упустил смысл фильма..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:10
#9107
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Взято отсюда..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:12
#9108
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Ну а то, что он не любил так сказать русский народ, мое мнение.
Я писал об этом, еще не зная, о чем писали о Задорнове его так сказать этнические коллеги..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:15
#9109
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Цитата:
111:
- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...

Это что был за бред?
Первый президент Казахстана //
Нурсултан Абишевич Назарбаев21 августа 1991 — 5 января 2022//
Если ты про Россию //
1.Президент Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) с 9 августа 1996 до декабря 1999-го.
Так о ком речь? Или о чем?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:19
#9110
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Я пожалуй повторюсь
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:30
#9111
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Цитата:
Эл-починно:
Это что был за бред?

А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:34
#9112
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Цитата:
111:
А действительно, в статье и пишется про бред о дне независимости..

В какой статье? ты ссылок не давал. Выдавая всё за чистую правду, твоей гениальной мысли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:36
#9113
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Цитата:
Эл-починно:
какой статье? ты ссылок не давал

Я дал одну, откуда все взято.
Каждый раз ее дублировать не считаю необходимым..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 21:38
#9114
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Цитата:
111:
в статье и пишется про бред о дне независимости..

Ну теперь то я хоть знаю, что ты читаешь. :lol:
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Страница 608 из 608«1...606607608
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