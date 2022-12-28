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≡ Let it snow, let it snow... - Прогноз погоды в Костанае и по области на последние дни 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45842
Let it snow, let it snow... - Прогноз погоды в Костанае и по области на последние дни 2022 года
Отправлено: 28.12.22 - 21:04
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В ближайшие три дня в Костанайской области будет идти снег. Хоть синоптики и обещают, что сильных морозов и ветра не будет, в отдельных районах всё же возможны метели.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18515
Re: Let it snow, let it snow... - Прогноз погоды в Костанае и по...
Отправлено: 28.12.22 - 21:04
#1
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Let it snow, let it snow...

сайт русскоязычный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18515
Let it snow, let it snow... - Прогноз погоды в Костанае и по области на последние дни 2022 года
Отправлено: 28.12.22 - 21:17
#2
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Цитата:
alex_60:
Let it snow, let it snow... сайт русскоязычный.


что сказать, если уж редакция нарушает правила..
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