Отправлено: - 21:15

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- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...

Цитата:Это что был за бред?Первый президент Казахстана //Нурсултан Абишевич Назарбаев21 августа 1991 — 5 января 2022//Если ты про Россию //1.Президент Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) с 9 августа 1996 до декабря 1999-го.Так о ком речь? Или о чем?