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≡ Половину контейнерных площадок Рудного передадут новому подрядчику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45842
Половину контейнерных площадок Рудного передадут новому подрядчику
Отправлено: 28.12.22 - 21:10
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Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Отвечая на вопросы "НГ", он уточнил, что конкурс уже состоялся и в январе новая фирма займётся обслуживанием 67 стоянок.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
604
Re: Половину контейнерных площадок Рудного передадут новому...
Отправлено: 28.12.22 - 21:10
#1
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Интересно было бы узнать, деньги за уборку т.н. "несанкционированных свалок" L-Trading так и будет получать от акимата?
Тогда выживут...
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