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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:02
#9091
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В Ожидании Варваров..



Интересно, фильм хороший?
Что то он мне напоминает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7041
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:04
#9092
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Цитата:
111:
сли с помоек брать фейки..

---Уж не тебе об этом говорить . Уж больше , чем ты тут фейков с помоек поместил , никого нет .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:11
#9093
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Цитата:
Гога:
с помоек поместил

По крайней мере я там не живу этим и не выкладываю фото круглосуточно на этих помойках..
Я уже вырос, в отличии от вас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:27
#9094
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Кстати Задорнов, учитель Галкина, ненавидел Россию и ее народ всем сердцем, что даже умирать поехал в Латвию..
Вот так то..
Он только троллил ее и зарабатывал на ней..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:31
#9095
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Только в России модернизируют унитазы, превращая их в очко— Михаил Задорнов


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:33
#9096
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А вот про русских женщин..

- Все женщины одеты, как пропиарено в глянцевых модных журналах, то есть, все девушки во Владивостоке выглядят, как проститутки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:36
#9097
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- Мы даже в декорациях к нашим фильмам, которые снимаем о западной жизни, не можем воспроизвести их роскоши. А они в фильмах о нас даже в декорациях из картона не в состоянии воссоздать убогость нашего быта и так наплевать, как мы наплевали в собственной жизни.

Говорит тот, кто удачно женился на дочке первого секретаря Компартии Латвии..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:36
#9098
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Цитата:
111:
Только в России модернизируют унитазы, превращая их в очко— Михаил Задорнов

Совсем видать крыша поехала. О покойных либо хорошо, либо ничего. Он кстати многое предсказал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:40
#9099
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Еще что то о нем..

Практически в каждом своём тексте или монологе Задорнов употребляет выражения «уникальный народ» или «только в этой стране». Идея мема заключается в том, что россияне — уникальная в дегенеративном смысле нация, представители которой творят разные невозможные в цивилизованных странах непотребства.
Дескать, только в этой стране кому-то может прийти в голову залезть в коньках на унитаз. Благодаря Задорнову многие россияне начали думать, будто русские и в самом деле самая неопрятная, ленивая и дебиловатая нация на планете.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:42
#9100
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Цитата:
Эл-починно:
Он кстати многое предсказал.

Это?

Если бы Задорнов просто рассказывал со сцены про убожество русского народа, он был бы не юмористом, а уважаемым правозащитником.
Поэтому Задорнов вместе со словами «только в этой стране» обычно использует ещё две сглаживающих части комбо — формулы «ну тупые» и «мы непобедимы».
Дескать, только в этой стране могут выпить полтора литра водки, а потом сесть за руль. Мы непобедимы.
Или ещё — только в этой стране два мужика могут стоять в минус сорок у ларька и пить пиво из кружек, прокалывая лёд грязными пальцами.
Мы непобедимы.
Таким нехитрым приемом каждый пример быдлячества или нищебродства русских преобразуется в эдакое восхищение гусарской удалью и смекалкой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:45
#9101
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Не все тексты Задорнова являются русофобскими. Однако в большей их части сквозит презрение к русским. Русские для Задорнова сродни архетипичным цыганам из анекдотов. Безблагодатная нация, самая дикая и криминальная в мире.

Монолог «Мужик, который воровал кирпичи»

Повествует о якобы русском мужике, который пришел на стройку наворовать кирпичи, загрузил их в бочку, которую поднимал с помощью веревки, перекинутой через перекладину. И в результате долго летал вверх-вниз на одной линии с этой бочкой. Типичный монолог на тему «Только в этой стране!..».

Однако. Как выясняется, эта байка была известна еще за 100 (!) лет до того, как её пересказал Задорнов. Причем действие изначально происходило в США. И вообще — эта история в Америке известна намного сильнее, чем в России, потому что там её 100 лет пересказывали, а у нас — один только Задорнов в конце 90-х 20-го века.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:47
#9102
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Монолог «Хромосомный набор»

Главный тезис монолога — генетическая неполноценность русских, их необоримая склонность к быдлячеству, мошенничеству и воровству. Этот тезис Задорнов иллюстрирует многочисленными примерами:
Только русские могли догадаться печатать фальшивые деньги на цветном ксероксе;Только русские эмигранты могли догадаться разводить бензин водой;
Только русские эмигранты жрут лавровый лист, чтобы ездить пьяными за рулём;
Только русские всучивают под видом чудо-лекарств всякую ерунду;
Только русские впаривают лохам фальшивые сувениры;
Русские хуже негров, а русская мафия — хуже американской мафии;
Только русские поголовно торгуют краденым.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:47
#9103
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Цитата:
111:
Это?

Ты откуда этот мусор тянешь? Если юмора не понимаешь, то и не лезь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:48
#9104
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В итоге Задорнов выносит приговор. Сама наша культура ущербна, это культура жуликов и воров. Изменить русских к лучшему можно только вытравив из них полностью русскую культуру:

Видимо, смекалка - в генетике нашего человека. В его хромосомном наборе. Поскольку единственное, что передавалось советскими людьми из поколения в поколение - это нищета, изворотливость и энтузиазм.
Конечно, дети этого большинства вырастут другими.
Они будут знать английский.
Их влекут компьютеры и хорошие фильмы. Они вырастут американцами. Но родителей их уже не переделать. Они наши!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20897
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:51
#9105
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День независимости

- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...

В чем обман? В том, что в Российской Федерации никогда не было праздника под названием «День независимости». С 1992 по 2002 год праздник имел название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», с 2002 года — «День России». То есть это просто день образования современного государственного устройства России под названием «Российская Федерация». Существует вероятность, что именно монолог Задорнова послужил закреплению ложного варианта названия.
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