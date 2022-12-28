Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:02
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7041
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:04
Цитата:
---Уж не тебе об этом говорить . Уж больше , чем ты тут фейков с помоек поместил , никого нет .
111:
сли с помоек брать фейки..
сли с помоек брать фейки..
---Уж не тебе об этом говорить . Уж больше , чем ты тут фейков с помоек поместил , никого нет .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:11
Цитата:
По крайней мере я там не живу этим и не выкладываю фото круглосуточно на этих помойках..
Я уже вырос, в отличии от вас..
Гога:
с помоек поместил
с помоек поместил
По крайней мере я там не живу этим и не выкладываю фото круглосуточно на этих помойках..
Я уже вырос, в отличии от вас..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:27
Кстати Задорнов, учитель Галкина, ненавидел Россию и ее народ всем сердцем, что даже умирать поехал в Латвию..
Вот так то..
Он только троллил ее и зарабатывал на ней..
Вот так то..
Он только троллил ее и зарабатывал на ней..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:33
А вот про русских женщин..
- Все женщины одеты, как пропиарено в глянцевых модных журналах, то есть, все девушки во Владивостоке выглядят, как проститутки.
- Все женщины одеты, как пропиарено в глянцевых модных журналах, то есть, все девушки во Владивостоке выглядят, как проститутки.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:36
- Мы даже в декорациях к нашим фильмам, которые снимаем о западной жизни, не можем воспроизвести их роскоши. А они в фильмах о нас даже в декорациях из картона не в состоянии воссоздать убогость нашего быта и так наплевать, как мы наплевали в собственной жизни.
Говорит тот, кто удачно женился на дочке первого секретаря Компартии Латвии..
Говорит тот, кто удачно женился на дочке первого секретаря Компартии Латвии..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:36
Цитата:
Совсем видать крыша поехала. О покойных либо хорошо, либо ничего. Он кстати многое предсказал.
111:
Только в России модернизируют унитазы, превращая их в очко— Михаил Задорнов
Только в России модернизируют унитазы, превращая их в очко— Михаил Задорнов
Совсем видать крыша поехала. О покойных либо хорошо, либо ничего. Он кстати многое предсказал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:40
Еще что то о нем..
Практически в каждом своём тексте или монологе Задорнов употребляет выражения «уникальный народ» или «только в этой стране». Идея мема заключается в том, что россияне — уникальная в дегенеративном смысле нация, представители которой творят разные невозможные в цивилизованных странах непотребства.
Дескать, только в этой стране кому-то может прийти в голову залезть в коньках на унитаз. Благодаря Задорнову многие россияне начали думать, будто русские и в самом деле самая неопрятная, ленивая и дебиловатая нация на планете.
Практически в каждом своём тексте или монологе Задорнов употребляет выражения «уникальный народ» или «только в этой стране». Идея мема заключается в том, что россияне — уникальная в дегенеративном смысле нация, представители которой творят разные невозможные в цивилизованных странах непотребства.
Дескать, только в этой стране кому-то может прийти в голову залезть в коньках на унитаз. Благодаря Задорнову многие россияне начали думать, будто русские и в самом деле самая неопрятная, ленивая и дебиловатая нация на планете.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:42
Цитата:
Это?
Если бы Задорнов просто рассказывал со сцены про убожество русского народа, он был бы не юмористом, а уважаемым правозащитником.
Поэтому Задорнов вместе со словами «только в этой стране» обычно использует ещё две сглаживающих части комбо — формулы «ну тупые» и «мы непобедимы».
Дескать, только в этой стране могут выпить полтора литра водки, а потом сесть за руль. Мы непобедимы.
Или ещё — только в этой стране два мужика могут стоять в минус сорок у ларька и пить пиво из кружек, прокалывая лёд грязными пальцами.
Мы непобедимы.
Таким нехитрым приемом каждый пример быдлячества или нищебродства русских преобразуется в эдакое восхищение гусарской удалью и смекалкой.
Эл-починно:
Он кстати многое предсказал.
Он кстати многое предсказал.
Это?
Если бы Задорнов просто рассказывал со сцены про убожество русского народа, он был бы не юмористом, а уважаемым правозащитником.
Поэтому Задорнов вместе со словами «только в этой стране» обычно использует ещё две сглаживающих части комбо — формулы «ну тупые» и «мы непобедимы».
Дескать, только в этой стране могут выпить полтора литра водки, а потом сесть за руль. Мы непобедимы.
Или ещё — только в этой стране два мужика могут стоять в минус сорок у ларька и пить пиво из кружек, прокалывая лёд грязными пальцами.
Мы непобедимы.
Таким нехитрым приемом каждый пример быдлячества или нищебродства русских преобразуется в эдакое восхищение гусарской удалью и смекалкой.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:45
Не все тексты Задорнова являются русофобскими. Однако в большей их части сквозит презрение к русским. Русские для Задорнова сродни архетипичным цыганам из анекдотов. Безблагодатная нация, самая дикая и криминальная в мире.
Монолог «Мужик, который воровал кирпичи»
Повествует о якобы русском мужике, который пришел на стройку наворовать кирпичи, загрузил их в бочку, которую поднимал с помощью веревки, перекинутой через перекладину. И в результате долго летал вверх-вниз на одной линии с этой бочкой. Типичный монолог на тему «Только в этой стране!..».
Однако. Как выясняется, эта байка была известна еще за 100 (!) лет до того, как её пересказал Задорнов. Причем действие изначально происходило в США. И вообще — эта история в Америке известна намного сильнее, чем в России, потому что там её 100 лет пересказывали, а у нас — один только Задорнов в конце 90-х 20-го века.
Монолог «Мужик, который воровал кирпичи»
Повествует о якобы русском мужике, который пришел на стройку наворовать кирпичи, загрузил их в бочку, которую поднимал с помощью веревки, перекинутой через перекладину. И в результате долго летал вверх-вниз на одной линии с этой бочкой. Типичный монолог на тему «Только в этой стране!..».
Однако. Как выясняется, эта байка была известна еще за 100 (!) лет до того, как её пересказал Задорнов. Причем действие изначально происходило в США. И вообще — эта история в Америке известна намного сильнее, чем в России, потому что там её 100 лет пересказывали, а у нас — один только Задорнов в конце 90-х 20-го века.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:47
Монолог «Хромосомный набор»
Главный тезис монолога — генетическая неполноценность русских, их необоримая склонность к быдлячеству, мошенничеству и воровству. Этот тезис Задорнов иллюстрирует многочисленными примерами:
Только русские могли догадаться печатать фальшивые деньги на цветном ксероксе;Только русские эмигранты могли догадаться разводить бензин водой;
Только русские эмигранты жрут лавровый лист, чтобы ездить пьяными за рулём;
Только русские всучивают под видом чудо-лекарств всякую ерунду;
Только русские впаривают лохам фальшивые сувениры;
Русские хуже негров, а русская мафия — хуже американской мафии;
Только русские поголовно торгуют краденым.
Главный тезис монолога — генетическая неполноценность русских, их необоримая склонность к быдлячеству, мошенничеству и воровству. Этот тезис Задорнов иллюстрирует многочисленными примерами:
Только русские могли догадаться печатать фальшивые деньги на цветном ксероксе;Только русские эмигранты могли догадаться разводить бензин водой;
Только русские эмигранты жрут лавровый лист, чтобы ездить пьяными за рулём;
Только русские всучивают под видом чудо-лекарств всякую ерунду;
Только русские впаривают лохам фальшивые сувениры;
Русские хуже негров, а русская мафия — хуже американской мафии;
Только русские поголовно торгуют краденым.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:47
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:48
В итоге Задорнов выносит приговор. Сама наша культура ущербна, это культура жуликов и воров. Изменить русских к лучшему можно только вытравив из них полностью русскую культуру:
Видимо, смекалка - в генетике нашего человека. В его хромосомном наборе. Поскольку единственное, что передавалось советскими людьми из поколения в поколение - это нищета, изворотливость и энтузиазм.
Конечно, дети этого большинства вырастут другими.
Они будут знать английский.
Их влекут компьютеры и хорошие фильмы. Они вырастут американцами. Но родителей их уже не переделать. Они наши!
Видимо, смекалка - в генетике нашего человека. В его хромосомном наборе. Поскольку единственное, что передавалось советскими людьми из поколения в поколение - это нищета, изворотливость и энтузиазм.
Конечно, дети этого большинства вырастут другими.
Они будут знать английский.
Их влекут компьютеры и хорошие фильмы. Они вырастут американцами. Но родителей их уже не переделать. Они наши!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.12.22 - 20:51
День независимости
- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...
В чем обман? В том, что в Российской Федерации никогда не было праздника под названием «День независимости». С 1992 по 2002 год праздник имел название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», с 2002 года — «День России». То есть это просто день образования современного государственного устройства России под названием «Российская Федерация». Существует вероятность, что именно монолог Задорнова послужил закреплению ложного варианта названия.
- 12 июня - день независимости. Почему независимость, от кого не зависим? Я отвечу. Это день, когда мы выбрали нашего президента. С тех пор от нас с вами...
В чем обман? В том, что в Российской Федерации никогда не было праздника под названием «День независимости». С 1992 по 2002 год праздник имел название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», с 2002 года — «День России». То есть это просто день образования современного государственного устройства России под названием «Российская Федерация». Существует вероятность, что именно монолог Задорнова послужил закреплению ложного варианта названия.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: 111, drakon, Эл-починно
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать