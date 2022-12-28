Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 20:45

Не все тексты Задорнова являются русофобскими. Однако в большей их части сквозит презрение к русским. Русские для Задорнова сродни архетипичным цыганам из анекдотов. Безблагодатная нация, самая дикая и криминальная в мире.



Монолог «Мужик, который воровал кирпичи»



Повествует о якобы русском мужике, который пришел на стройку наворовать кирпичи, загрузил их в бочку, которую поднимал с помощью веревки, перекинутой через перекладину. И в результате долго летал вверх-вниз на одной линии с этой бочкой. Типичный монолог на тему «Только в этой стране!..».



Однако. Как выясняется, эта байка была известна еще за 100 (!) лет до того, как её пересказал Задорнов. Причем действие изначально происходило в США. И вообще — эта история в Америке известна намного сильнее, чем в России, потому что там её 100 лет пересказывали, а у нас — один только Задорнов в конце 90-х 20-го века.