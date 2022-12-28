Re: Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся...

Отправлено: - 15:33

Ахметову или Шукееву или кому либо еще, могли сказать и при Назарбаеве.

Но ведь не сказали же..

Знают, потому что земля фактически не их, а другого человека, хотят передела собственности..

Никто забирать и давать тем более какому то народу, в здравом уме не станет..