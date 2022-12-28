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Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
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