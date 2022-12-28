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≡ Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45839
Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
Отправлено: 28.12.22 - 14:31
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«Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева. Все боятся сказать об этом», - возмутился Дюсембинов на пленарном заседании мажилиса.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25602
Re: Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся...
Отправлено: 28.12.22 - 14:31
#1
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А в КОстанайской области,
кому, принадлежат земли?
Боитесь, сказать?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20869
Re: Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся...
Отправлено: 28.12.22 - 15:31
#2
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Цитата:
drakon:
А в КОстанайской области, кому, принадлежат земли? Боитесь, сказать?...

Так это было известно еще с Иволги, чья она..
Это все принадлежит пока что Ему..
Там же с китайцами договор был, отдать им в аренду, вот Хапуга и нахапал, а народ не дал..
Просто сейчас выжидают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20869
Re: Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся...
Отправлено: 28.12.22 - 15:33
#3
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Ахметову или Шукееву или кому либо еще, могли сказать и при Назарбаеве.
Но ведь не сказали же..
Знают, потому что земля фактически не их, а другого человека, хотят передела собственности..
Никто забирать и давать тем более какому то народу, в здравом уме не станет..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25602
Re: Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся...
Отправлено: 28.12.22 - 16:34
#4
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Марик, говори - конкретно.
Кто из акимов, прихватил,
зеиельки... :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1047
Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
Отправлено: 28.12.22 - 16:49
#5
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7036
Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен
Отправлено: 28.12.22 - 17:22
#6
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Цитата:
drakon:
Марик, говори - конкретно.

----Слабо сказать . Можно и по шапке получить . 8-)
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