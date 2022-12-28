Re: Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской...

Отправлено: - 15:41

Всех нас когда то обманывают..

Вот уже вроде и опытом и мудростью умудрен, а ведь знаешь, что все равно можешь попасться как молодой пацан..

И причем стараются обмануть все, от того бомжа, которому подал деньжат на хлеб, и заканчивая государством, которое обманывает тебя как тот торгаш с лихих 90х..

Постоянно где то накручивая и что то там впаривая..