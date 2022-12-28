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≡ Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45839
Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской области
Отправлено: 28.12.22 - 11:55
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За прошедшие сутки сразу несколько жителей региона стали жертвами мошенников, поверив им на слово и доверив им свои персональные данные, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1047
Re: Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской...
Отправлено: 28.12.22 - 11:55
#1
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Как бы банально не звучало... но без лоха жизнь плоха.Но лохов что-то много,лохов губит алчность... стремление по лёгкому поднять денег
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25602
Re: Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской...
Отправлено: 28.12.22 - 12:22
#2
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Сколько можно говорить и писАть?
Сами - виноваты... :-o
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2980
Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской области
Отправлено: 28.12.22 - 12:33
#3
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20869
Re: Телефонные мошенники обманули четырех жителей Костанайской...
Отправлено: 28.12.22 - 15:41
#4
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Всех нас когда то обманывают..
Вот уже вроде и опытом и мудростью умудрен, а ведь знаешь, что все равно можешь попасться как молодой пацан..
И причем стараются обмануть все, от того бомжа, которому подал деньжат на хлеб, и заканчивая государством, которое обманывает тебя как тот торгаш с лихих 90х..
Постоянно где то накручивая и что то там впаривая..
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