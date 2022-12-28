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≡ В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи. Маркетплейсы убирают их с сайтов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45836
В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи. Маркетплейсы убирают их с сайтов
Отправлено: 28.12.22 - 11:37
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Специалисты обнаружили несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при погружении в водную среду, индексу токсичности, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30°C.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8922
Re: В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи. Маркетплейсы...
Отправлено: 28.12.22 - 11:37
#1
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Туда им и дорога...этих уродов изначально нельзя было подпускать к детям.
Хорошо, что мои по ним не прутся. Здоровую психику не надо портить!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1046
В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи. Маркетплейсы убирают их с сайтов
Отправлено: 28.12.22 - 11:47
#2
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Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1046
В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи. Маркетплейсы убирают их с сайтов
Отправлено: 28.12.22 - 11:48
#3
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