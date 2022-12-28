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≡ В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45836
В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ
Отправлено: 28.12.22 - 10:25
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В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что данный препарат в нашей стране не продается. Также в ведомстве отметили, что с таким составом зарегистрирован один препарат, он рассчитан только для взрослых.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1046
Re: В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа...
Отправлено: 28.12.22 - 10:25
#1
Комментарий удален модератором.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
115
Re: В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа...
Отправлено: 28.12.22 - 10:42
#2
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Индийские препараты давно вызывают сомнение. Никогда не беру.
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