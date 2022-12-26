Я пытаюсь смотреть росс тв в надежде почерпнуть хоть какое то зерно информации, чтобы сопоставить с информацией с другой стороны и сделать какие то выводы. Но в последнее время и это стало невозможно. Квинтэссенция всего что я услышал:"Вокруг все ублюдки,клоуны, дебилы со старческой деменцией плюс пляшущие геи и лесбиянки с националистами, одни мы святые, ну и Китай с Эритреей ещё , поэтому мы имеем полное право уничтожать эту нечисть. На всех нападём, пусть сами умрём, но не потерпим. Чего не потерпим ,зачастую сами не понимают".
«Что де́лать? »— роман русского философа, журналиста и литературного критикаНиколая Чернышевского. Доколе? тоже актуальный вопрос. Новый год на носу, но некоторым неймется даже в предверии праздника. скучковавчишь в ветке куда приличные люди не заходят, нацики продолжают долбить свою тему. один считает каждый день сколько оружия отправит старенький правитель из за океана,чтобы убить всех россиян, другому не спится при этом,но очень ему хочется это обсудить, третий продолжает пускать фейки и занимается провокаторством. при этом там периодически выставляет фото гитлера и фашистские кресты. и редакция об этом знает. как правильно сказали сегодня, пора обратить внимание органам на это.
По итогам первого дня ЧМ-2022 по быстрым (рапид) шахматам , Проходит в Алма-ате лучшей из Казахстана стала 18-летняя Зейнеп Султанбек, которая с тремя очками расположилась на девятой строчке, У Жансаи Абудмалик также три очка, но 18-е место. Бибисара Асаубаева набрала два очка и занимает 54-ю строчку. 100-процентный результат после четырех туров из 11 набрала только Валентина Гунина из России.
alex_60: один считает каждый день сколько оружия отправит старенький правитель из за океана,чтобы убить всех россиян,
Зачем всех, только оккупантов и агрессоров, вступивших на чужую землю. Как и предполагали настоящие эксперты, а не диванные, у последних уже снарядный голод отмечается, недостаточно боеприпасов калибра 122 и 152 мм.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать