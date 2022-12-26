Прогноз на 5 дней
небольшой снег-15°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 211 из 211«1...209210211
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.22 - 01:29
#3151
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
хотел спросить

----Не знаю , мне это неинтересно .Но #3149 прочитал . Конечно , это полный маразм .Но в принципе , судя по окружающим , многим это все до лампочки . ТВ не смотрю . Надоело .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.22 - 13:02
#3152
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ТВ не смотрю . Надоело .

Чем отличается телеграмм канал В.Сальдо от 60 минут на РТР? Наверное только тем тем , что он в интернете. а телевизор по ящику.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.22 - 13:13
#3153
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пытаюсь смотреть росс тв в надежде почерпнуть хоть какое то зерно информации, чтобы сопоставить с информацией с другой стороны и сделать какие то выводы. Но в последнее время и это стало невозможно. Квинтэссенция всего что я услышал:"Вокруг все ублюдки,клоуны, дебилы со старческой деменцией плюс пляшущие геи и лесбиянки с националистами, одни мы святые, ну и Китай с Эритреей ещё , поэтому мы имеем полное право уничтожать эту нечисть. На всех нападём, пусть сами умрём, но не потерпим. Чего не потерпим ,зачастую сами не понимают".
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.22 - 19:11
#3154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

---Так и в Инете -- только заголовки новостей читаю . Просто вы написали , что бомбят - вот и посмотрел . А где правда ---мы этого не узнаем в ближайшее время . Может потом , когда -нибудь .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.22 - 19:14
#3155
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я пытаюсь смотреть росс тв

---Я по росс ТВ смотрю только - Слабое звено , Своя игра и Что?Где?Когда ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18513
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.22 - 18:36
#3156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Что де́лать? »— роман русского философа, журналиста и литературного критикаНиколая Чернышевского.
Доколе?
тоже актуальный вопрос.
Новый год на носу, но некоторым неймется даже в предверии праздника.
скучковавчишь в ветке куда приличные люди не заходят,
нацики продолжают долбить свою тему.
один считает каждый день сколько оружия отправит старенький правитель
из за океана,чтобы убить всех россиян,
другому не спится при этом,но очень ему хочется это обсудить,
третий продолжает пускать фейки и занимается провокаторством.
при этом там периодически выставляет фото гитлера и фашистские кресты.
и редакция об этом знает.
как правильно сказали сегодня,
пора обратить внимание органам на это.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2022 - 19:00]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18513
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.22 - 19:41
#3157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам первого дня ЧМ-2022 по быстрым (рапид) шахматам ,
Проходит в Алма-ате
лучшей из Казахстана стала 18-летняя Зейнеп Султанбек,
которая с тремя очками расположилась на девятой строчке,
У Жансаи Абудмалик также три очка, но 18-е место.
Бибисара Асаубаева набрала два очка и занимает 54-ю строчку.
100-процентный результат после четырех туров из 11 набрала
только Валентина Гунина из России.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18513
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.22 - 19:44
#3158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там же, Почетным гостям ЧМ-2022,
в числе которых был и лучший шахматист планеты Магнус Карлссен,
были презентованы чапаны.
всегда было интересно, какой запах у этих чапанов,
которые дарят гостям.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.22 - 09:35
#3159
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скучковавчишь в ветке куда приличные люди не заходят, нацики продолжают долбить свою тему.


Приличный человек, один в песочнице остался, хотя песочницу задуло снегом, кто как обзывается, тот так и называется.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.22 - 09:39
#3160
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
один считает каждый день сколько оружия отправит старенький правитель из за океана,чтобы убить всех россиян,


Зачем всех, только оккупантов и агрессоров, вступивших на чужую землю. Как и предполагали настоящие эксперты, а не диванные, у последних уже снарядный голод отмечается, недостаточно боеприпасов калибра 122 и 152 мм.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.22 - 09:57
#3161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Приличный человек, один в песочнице остался, хотя песочницу задуло снегом, кто как обзывается, тот так и называется.


Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.12.22 - 12:11
#3162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol:
Профайл
Страница 211 из 211«1...209210211
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS