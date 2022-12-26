Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице

Отправлено: - 19:14

Не надо тут умничать, простынь можно очень просто, даже если выйдешь на улицу без перчаток, а детям достаточно голышом побегать

А этих видимо после операции держали в холодных палатах