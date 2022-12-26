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Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице
Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице
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