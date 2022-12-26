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alex_60:

один считает каждый день сколько оружия отправит старенький правитель из за океана,чтобы убить всех россиян,

Цитата:Зачем всех, только оккупантов и агрессоров, вступивших на чужую землю. Как и предполагали настоящие эксперты, а не диванные, у последних уже снарядный голод отмечается, недостаточно боеприпасов калибра 122 и 152 мм.