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И да, торгаши нам на праздник, как сказали они, устроят, устраивают нас ежедневным приходом проверяющих,

Цитата:Ух ты ,как интересно,вот это жизнь,ОСИ,торгаши,суды ,разборки.В ЗТБ в скворечниках нет такого,самые продвинутые имеют, что то типа старшего по дому,ну это тот несчастный который раньше бегал по этажам деньги собирал,а теперь то же самое делает в онлайн чатах.Я одни раз то же пытался собрать на ремонт крыши,из 15 квартир ,только 3 сдали,за остальных я сам заплатил.