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≡ Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45833
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 11:35
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Между собой по отдельности соревновались магазины «у дома» и крупные предприятия. Два конкурса подготовил отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру и на лучшее оформление школы. И конкурс на лучший двор провели отделы ЖКХ и жилищных отношений.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:16
#15
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Сегодня потом вот ходили сюда, чтобы те отдали незаконно захваченное помещение для колясок.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:18
#16
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Цитата:
kbkz1980:
Гляньте,лентяи центровские

Ну по крайней мере и елочка в гирляндах светится, и горка и все есть..
Для себя то мы сделали..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:21
#17
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И да, торгаши нам на праздник, как сказали они, устроят, устраивают нас ежедневным приходом проверяющих, это за сегодня вот..



Ведь все упирается в том, что они даже 30 тенге не хотят платить, в то время как народ платит 50..
Торгаши жеж..

[Исправлено: 111, 27.12.2022 - 20:22]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9103
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:42
#18
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Цитата:
111:
И да, торгаши нам на праздник, как сказали они, устроят, устраивают нас ежедневным приходом проверяющих,

Ух ты ,как интересно,вот это жизнь,ОСИ,торгаши,суды ,разборки.
В ЗТБ в скворечниках нет такого,самые продвинутые имеют, что то типа старшего по дому,ну это тот несчастный который раньше бегал по этажам деньги собирал,а теперь то же самое делает в онлайн чатах.
Я одни раз то же пытался собрать на ремонт крыши,из 15 квартир ,только 3 сдали,за остальных я сам заплатил.
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