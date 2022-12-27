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≡ Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45833
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 11:35
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Между собой по отдельности соревновались магазины «у дома» и крупные предприятия. Два конкурса подготовил отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру и на лучшее оформление школы. И конкурс на лучший двор провели отделы ЖКХ и жилищных отношений.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2904
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 11:35
#1
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Может хватит уже школы напрягать с фигурами. Все равно в их создании ни учителя, ни ученики участия не принимают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 13:38
#2
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Молодец Юджин, красавчик..
Мы нет, мы не смогли..

[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 16:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 14:01
#3
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Первое место сова, я бы не угадал при всем желании..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4832
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 16:04
#4
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А где мадам Медведева и её ОСИ?
Так много и душевно петь про ОСИ
А в конкурсе вас нэма :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:04
#5
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4832
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 19:23
#6
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Почитала комментарии в инстаграм,
Народ мягко говоря удивлён.
По каким критериям было награждение.
Евгений,однозначно победитель!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18513
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 19:30
#7
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причем тут оси.
рядом не стояли.
конкурс среди дворов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9103
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:53
#8
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А какие чудные комментарии в инстаграмме на эту тему.
Читаешь и душа прям радуется какие же они дружные эти три победителя :lol:
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4832
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:59
#9
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Цитата:
alex_60:
причем тут оси.рядом не стояли.конкурс среди дворов.

А дядя Марик рассчитывал на снегоуборочную машину-на меньшее он не согласен.
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 20:05
#10
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Цитата:
kbkz1980:
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не

Внимательней читаем, конкурс был среди ОСИ.
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9103
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:09
#11
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Цитата:
kbkz1980:
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать

Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из за 25 тенге судятся.

[Исправлено: Добринцофф, 27.12.2022 - 20:24]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18513
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:11
#12
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для глухослепых, это конкурс на лучший двор.
//В конкурсе на лучшее новогоднее оформление двора 3 место занял постоянный автор "НГ", житель дома №13 в 9-м микрорайоне Евгений ПОЛУЯНОВ. По ошибке в акимате его назвали председателем ОСИ, хотя объединение в его доме не создано, а ПКСК в оформлении двора особо не участвовал. //

[Исправлено: alex_60, 27.12.2022 - 20:12]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20858
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:13
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из 25 тенге судятся.

Да, сегодня МЧС, полиция, акимат, опять приходили, опять мы собирались в 15.00, по поводу подачи на нас заявлений от торгашей, вечером разошлись.
Причем торгаши опять не пришли, только трусливо направляют всех через комп..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4832
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 20:15
#14
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Цитата:
111:
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало

Гляньте,лентяи центровские
:lol:
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