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Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45833
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 11:35
Между собой по отдельности соревновались магазины «у дома» и крупные предприятия. Два конкурса подготовил отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру и на лучшее оформление школы. И конкурс на лучший двор провели отделы ЖКХ и жилищных отношений.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2904
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 11:35
Может хватит уже школы напрягать с фигурами. Все равно в их создании ни учителя, ни ученики участия не принимают.
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 13:38
Молодец Юджин, красавчик..
Мы нет, мы не смогли..
[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 16:43]
Мы нет, мы не смогли..
[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 16:43]
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 14:01
Первое место сова, я бы не угадал при всем желании..
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 16:04
А где мадам Медведева и её ОСИ?
Так много и душевно петь про ОСИ
А в конкурсе вас нэма
Так много и душевно петь про ОСИ
А в конкурсе вас нэма
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:04
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 19:23
Почитала комментарии в инстаграм,
Народ мягко говоря удивлён.
По каким критериям было награждение.
Евгений,однозначно победитель!
Народ мягко говоря удивлён.
По каким критериям было награждение.
Евгений,однозначно победитель!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18513
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 19:30
причем тут оси.
рядом не стояли.
конкурс среди дворов.
рядом не стояли.
конкурс среди дворов.
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:53
А какие чудные комментарии в инстаграмме на эту тему.
Читаешь и душа прям радуется какие же они дружные эти три победителя
Читаешь и душа прям радуется какие же они дружные эти три победителя
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 19:59
Цитата:
А дядя Марик рассчитывал на снегоуборочную машину-на меньшее он не согласен.
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать
alex_60:
причем тут оси.рядом не стояли.конкурс среди дворов.
причем тут оси.рядом не стояли.конкурс среди дворов.
А дядя Марик рассчитывал на снегоуборочную машину-на меньшее он не согласен.
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 20:05
Цитата:
Внимательней читаем, конкурс был среди ОСИ.
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало..
kbkz1980:
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не
Внимательней читаем, конкурс был среди ОСИ.
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало..
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:09
Цитата:
Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из за 25 тенге судятся.
[Исправлено: Добринцофф, 27.12.2022 - 20:24]
kbkz1980:
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать
Смею предположить ,простому двору(не в ОСИ) 1 место бы наврятли дали,а посему Марик решил пупок не надрывать
Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из за 25 тенге судятся.
[Исправлено: Добринцофф, 27.12.2022 - 20:24]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18513
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:11
для глухослепых, это конкурс на лучший двор.
//В конкурсе на лучшее новогоднее оформление двора 3 место занял постоянный автор "НГ", житель дома №13 в 9-м микрорайоне Евгений ПОЛУЯНОВ. По ошибке в акимате его назвали председателем ОСИ, хотя объединение в его доме не создано, а ПКСК в оформлении двора особо не участвовал. //
[Исправлено: alex_60, 27.12.2022 - 20:12]
//В конкурсе на лучшее новогоднее оформление двора 3 место занял постоянный автор "НГ", житель дома №13 в 9-м микрорайоне Евгений ПОЛУЯНОВ. По ошибке в акимате его назвали председателем ОСИ, хотя объединение в его доме не создано, а ПКСК в оформлении двора особо не участвовал. //
[Исправлено: alex_60, 27.12.2022 - 20:12]
Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее новогоднее оформление в Костанае
Отправлено: 27.12.22 - 20:13
Цитата:
Да, сегодня МЧС, полиция, акимат, опять приходили, опять мы собирались в 15.00, по поводу подачи на нас заявлений от торгашей, вечером разошлись.
Причем торгаши опять не пришли, только трусливо направляют всех через комп..
Добринцофф:
Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из 25 тенге судятся.
Им некогда,ерундой заниматься,они с торгашами из 25 тенге судятся.
Да, сегодня МЧС, полиция, акимат, опять приходили, опять мы собирались в 15.00, по поводу подачи на нас заявлений от торгашей, вечером разошлись.
Причем торгаши опять не пришли, только трусливо направляют всех через комп..
Re: Красиво, но мало - Кто победил в конкурсах на лучшее...
Отправлено: 27.12.22 - 20:15
Цитата:
Гляньте,лентяи центровские
111:
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало
Наше ОСИ Центр Парк не участвовало
Гляньте,лентяи центровские
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