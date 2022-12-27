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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 12:36
#9046
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Цитата:
Горожанин_kst:
Сейчас ты запоешь об отдельных репликах с российских просторов) а с степей казахских сейчас не реплики, хор стройный.


Отдельные реплики? Вы на уровень занимаемых должностей смотрите-депутаты гос.думы, послы и т.д. Они без позволения выше, ничего не говорят.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 12:44
#9047
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Цитата:
Горожанин_kst:
И твой голос в нем, и многих других. Кем дирижируют, кто и сам пытается, вот как вы с 111ым и пара сотоварищей.


Каждый высказывает своё мнение, безосновательно выдумывать и ярлыки не нужно вешать.

Цитата:
Горожанин_kst:
Ты зачем здесь смуту сеешь? Эдакие окна Овертона? Кто твои 30 Серебренников отсчитал?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 13:10
#9048
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Цитата:
Горожанин_kst:
И твой голос в нем, и многих других. Кем дирижируют, кто и сам пытается, вот как вы с 111ым и пара сотоварищей.


Цитата:
Горожанин_kst:
Ты ставишь на других, твое право. Но слава Всевышнему ты ничего не решаешь, и с Его же благословления никогда не будешь решать.


Пропаганду пересмотрели, дирижируют конечно Запад и США, кругом враги, как в осаждённой крепости.

В том то и дело, что простые форумчане не принимают решения, а высказывают свои субъективные мнения, идёт процесс обсуждения актуальных вопросов. В данном случае, с моей точки зрения. Много открытых и нерешенных проблем, которые сами по себе не решатся.

Выше вопрошаете, кто на нас нападёт? Что не так, нужно ждать пока кто нибудь из гопников нападёт. Не перевооружаться, закрыться железным занавесом. Не поддерживать связи с Китаем, Турцией, братскими арабскими странами, Западом, США и.т.д. в рамках повышения обороноспособности и других сферах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1020
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 13:14
#9049
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Цитата:
Горожанин_kst:
С соседями надо жить в ладу и взаимном уважении.

С этим не поспоришь, а что делать если сосед драчливый попался и всех задирает? Я по своим знакомым сужу, кто то прямо ненавидит Россию(не русских), кто то наоборот считает всех украинцев бандеровцами, все торжественно клянутся, что не смотрят телевизор, но слова и аргументы чисто пропагандистские, как будто слушаешь этот самый телевизор. Кстати кто скажет мне почему осуждать политику действующего режима России, это автоматически переводит тебя в разряд русофобов?. Разве народ не многогранен, или Путин и Россия близнецы братья, кто более матери истории ценен?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1020
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 13:19
#9050
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У меня много друзей русских, в том числе и в России, в том числе тех, кто поддерживает нынешний курс России, я не собираюсь отказываться от них. Я русофоб?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 13:25
#9051
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Цитата:
Горожанин_kst:
КТО на вас

Знакомая песенка от Z-ратриотов, для начала угрожать, потом отмазываться, потом опять по новой..
Эх вы..
Даже не знаете, когда врете..Цитата:
Горожанин_kst:
соответствующим службам.

Хотят ли казахстанцы жить по российским законам, хотят ли они войны...
Этот вопрос надо шире задавать..
Думаю ответ очевиден..
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 15:15
#9052
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Моментальная рефлексия) все отметились.
Как ужи вертитесь, оглобли выворачивание.
Знатно поднаторели)
Не обвиняю, не угрожаю.
По большому счету плевать.
Вы, наверное, заметили, я не слишком активный участник здешних процессов.
Другие интересы.
Но, заходя сюдя периодически, замечаю, что риторика ваша становится все более и более непристойной.
Учтите, когда вы говорите Россия и льёте в цитате помои, вы ведь не режим мифический поливает ими.
Я вижу вокруг россиян. Все, практически, более чем просто тепло о Казахстане отзываются. Почитали бы они ваши байки) из склепа...многое бы узнали и поняли. А что-то, возможно, стоило бы и переосмыслить.
Верной дорогой идете, джентльмены
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 15:49
#9053
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Цитата:
111:
Знакомая песенка от Z-ратриотов...


В.Соловей у которого с его слов имеются инсайды отмечает, что якобы по замыслу Д.Байдена, в ближайшее время НАТО и их союзники предоставят 2000 единиц бронетехники. в том числе и танки, более 800 арт.систем, более 50 РЗСО, более 2 млн.снарядов и.т.д. Также, с его слов скоро начнётся 2 волна мобилизации, про Китай отметил и.т.д. Действительно, возможно 2023 год будет решающим в противостоянии, посмотрим и будем наблюдать.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 27.12.2022 - 15:50]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 16:09
#9054
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Цитата:
Горожанин_kst:
Вы, наверное, заметили, я не слишком активный участник здешних процессов.
Другие интересы.


Лично я заметил, вы в мае текущего года отмечали, что гарпуны не предоставят, предоставили и 777 с системой наведения предоставлены. Хаймерсов если не ошибаюсь около 40 штук. На счёт того, что говорит В.Соловей посмотрим. Мы сторонние наблюдатели и не надо никому рот затыкать.

Горожанин-kst: Ещё раз, пушки эти уже работают, но без цифровых систем наведения. Их НИ-КОГ-ДА (системы наведения) не поставят в комплектацию на Украину.Ещё раз, повторю и про Гарпуны, не будет их там. Иначе, при смене характера военных действий, случится то, чего не хотелось бы никому. И чего вслух лучше не поминать.В отличие от Вас, Пентагон отдает себе в этом отчёт, и на рожон не полезет.

Подробнее здесь:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 16:43
#9055
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Цитата:
Горожанин_kst:
Но, заходя сюдя периодически, замечаю, что

Ты заходишь сюда, чтобы просто поругаться..
Ну или доказать что то там о личном..
Когда в последний раз тут статьи комментировал?
Самому не надоело постоянно комментировать только других?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 17:05
#9056
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Ну сторонние, так сторонние)
Я тоже, за вами вроде со стороны наблюдаю.
Отметил вам, что стали более агрессивны, несдержанны и откровенны в нападках.
Мне от этого ни хорошо, и не плохо.
Просто отмечаю ваш прогресс или регресс, решайте сами. Как по мне, так не в лучшую сторону.
Ругаться с вами вообще смысла никакого, умерьте свой эгоцентризм 111ый)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 17:39
#9057
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Цитата:
Горожанин_kst:
Отметил вам, что стали более агрессивны, несдержанны и откровенны в нападках.

Ну примеров как полагаю нет и не будет..
Где там агрессия, где нападки на тебя...
У тебя тоже с враньем все то же самое..
Вот где постоянство то..
А говорить образно, то есть врать, без какой либо конкретики, и обезьяна может..
Тоже Новый год не радует?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 17:41
#9058
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Меня вот радует..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 17:43
#9059
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Повода для злобы, пустой и мстительной, совершенно нет..

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