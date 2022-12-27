Отправлено: - 13:10

Горожанин_kst:

И твой голос в нем, и многих других. Кем дирижируют, кто и сам пытается, вот как вы с 111ым и пара сотоварищей.

Горожанин_kst:

Ты ставишь на других, твое право. Но слава Всевышнему ты ничего не решаешь, и с Его же благословления никогда не будешь решать.

Цитата:Цитата:Пропаганду пересмотрели, дирижируют конечно Запад и США, кругом враги, как в осаждённой крепости.В том то и дело, что простые форумчане не принимают решения, а высказывают свои субъективные мнения, идёт процесс обсуждения актуальных вопросов. В данном случае, с моей точки зрения. Много открытых и нерешенных проблем, которые сами по себе не решатся.Выше вопрошаете, кто на нас нападёт? Что не так, нужно ждать пока кто нибудь из гопников нападёт. Не перевооружаться, закрыться железным занавесом. Не поддерживать связи с Китаем, Турцией, братскими арабскими странами, Западом, США и.т.д. в рамках повышения обороноспособности и других сферах.