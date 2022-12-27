Отправлено: - 17:04

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В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..

Цитата:Глубинный народ верит тамошней пропаганде не потомучто она хорошая а потомучто альтернативное мнение задавилиРоссийская пропаганда с 10ых работает не ЗА что-то а противПротив Америки,против альтернативы,против либерализма, против оппозиции властейВ итоге дядя Женя в Челябинске сидит наслушавшись России 24 и думает дааа власть то у нас получается вполне хорошая и врут все про дворцы Путина про повальное воровство,головотяпство и безалаберностьВон даже блогеры рассказывают что у нас лучше чем в США а там негров линчуют!!а в Британии кошачий корм едят,а в Украине люди без света сидят,вот чего добились своими майданами а у нас то тишина и благодать!А то что солдатам всем селом где люди на речке белье стирают последние деньги на броники и каски собирают так это все враки ЦРУ и МоссадаЭто им выгодно такое рассказыватьУ нас же все села с дорогами и газомНигде дровами не топят ужеВ городах везде чисто и ухоженоПравда не в Челябинске а там где-тоНо я верю потомучто так по телику и в Ютюбе умные люди сказали)))У нас же такая схема уже не пройдетВо первых есть конкретный пример пагубностиВо вторых Альтернативные каналы у нас ещё не закрыты где пишут не приятную информацию для властей а пока они есть смысла в пропаганде от блогеров будет немногоИ в третьих Казахстан по всем параметрам не собирается ни с кем воевать чтобы врубать машину пропаганды на полную мощность открыто неся чушь про то что все вокруг загибаются а у нас рай на земле))Поэтому у нас будет типичная поверхностная халтурка теперь только от блогеровКоторые будут рассказывать что коррупция плохо,антикор работает хорошо и в последнем послании президента он имел ввиду это и это))