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Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45832
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 12:44
Правительство не собирается отказываться от государственного информационного заказа. Наоборот - сфера влияния госинформполитики будет расширяться, а суммы оплаты за размещение госпропаганды - увеличиваться
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1042
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 12:44
А Россия сколько платит?
[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 16:44]
[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 16:44]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20844
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 13:32
Была бы хоть какая то пропаганда..
Ну тогда и не стыдно было бы платить за что то..
А то же ее вообще нет..
В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..
Там видно, что не зря пропагандисты живут на озерах в Комо, в Лондонах и во всяких бункерах..
Ну тогда и не стыдно было бы платить за что то..
А то же ее вообще нет..
В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..
Там видно, что не зря пропагандисты живут на озерах в Комо, в Лондонах и во всяких бункерах..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 980
Re: Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало...
Отправлено: 27.12.22 - 16:53
Не, а тебе кто мешает качественнее работать? Повышай мастерство метания дерьма в соседа и будешь зарабатывать в два раза больше, чем сейчас. А если дядюшка из-за океана заметит вообще в шоколаде будешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13293
Re: Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало...
Отправлено: 27.12.22 - 17:04
Цитата:
Глубинный народ верит тамошней пропаганде не потомучто она хорошая а потомучто альтернативное мнение задавили
Российская пропаганда с 10ых работает не ЗА что-то а против
Против Америки,против альтернативы,против либерализма, против оппозиции властей
В итоге дядя Женя в Челябинске сидит наслушавшись России 24 и думает дааа власть то у нас получается вполне хорошая и врут все про дворцы Путина про повальное воровство,головотяпство и безалаберность
Вон даже блогеры рассказывают что у нас лучше чем в США а там негров линчуют!!а в Британии кошачий корм едят,а в Украине люди без света сидят,вот чего добились своими майданами а у нас то тишина и благодать!
А то что солдатам всем селом где люди на речке белье стирают последние деньги на броники и каски собирают так это все враки ЦРУ и Моссада
Это им выгодно такое рассказывать
У нас же все села с дорогами и газом
Нигде дровами не топят уже
В городах везде чисто и ухожено
Правда не в Челябинске а там где-то
Но я верю потомучто так по телику и в Ютюбе умные люди сказали)))
У нас же такая схема уже не пройдет
Во первых есть конкретный пример пагубности
Во вторых Альтернативные каналы у нас ещё не закрыты где пишут не приятную информацию для властей а пока они есть смысла в пропаганде от блогеров будет немного
И в третьих Казахстан по всем параметрам не собирается ни с кем воевать чтобы врубать машину пропаганды на полную мощность открыто неся чушь про то что все вокруг загибаются а у нас рай на земле))
Поэтому у нас будет типичная поверхностная халтурка теперь только от блогеров
Которые будут рассказывать что коррупция плохо,антикор работает хорошо и в последнем послании президента он имел ввиду это и это))
111:
В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..
В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..
Глубинный народ верит тамошней пропаганде не потомучто она хорошая а потомучто альтернативное мнение задавили
Российская пропаганда с 10ых работает не ЗА что-то а против
Против Америки,против альтернативы,против либерализма, против оппозиции властей
В итоге дядя Женя в Челябинске сидит наслушавшись России 24 и думает дааа власть то у нас получается вполне хорошая и врут все про дворцы Путина про повальное воровство,головотяпство и безалаберность
Вон даже блогеры рассказывают что у нас лучше чем в США а там негров линчуют!!а в Британии кошачий корм едят,а в Украине люди без света сидят,вот чего добились своими майданами а у нас то тишина и благодать!
А то что солдатам всем селом где люди на речке белье стирают последние деньги на броники и каски собирают так это все враки ЦРУ и Моссада
Это им выгодно такое рассказывать
У нас же все села с дорогами и газом
Нигде дровами не топят уже
В городах везде чисто и ухожено
Правда не в Челябинске а там где-то
Но я верю потомучто так по телику и в Ютюбе умные люди сказали)))
У нас же такая схема уже не пройдет
Во первых есть конкретный пример пагубности
Во вторых Альтернативные каналы у нас ещё не закрыты где пишут не приятную информацию для властей а пока они есть смысла в пропаганде от блогеров будет немного
И в третьих Казахстан по всем параметрам не собирается ни с кем воевать чтобы врубать машину пропаганды на полную мощность открыто неся чушь про то что все вокруг загибаются а у нас рай на земле))
Поэтому у нас будет типичная поверхностная халтурка теперь только от блогеров
Которые будут рассказывать что коррупция плохо,антикор работает хорошо и в последнем послании президента он имел ввиду это и это))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11847
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 17:14
Наши местные пропагандисты щас показали мастер- класс. Статья про одно, но всё равно соседи плохие.
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