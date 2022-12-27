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≡ Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45832
Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании
Отправлено: 27.12.22 - 14:31
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"Я бы хотел сказать, что такого масштабного автокредитования уже не будет, потому что государство уже достаточно влило. Эти деньги должны уже в револьверном порядке опять предоставляться для населения", - сказал Ускенбаев.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1116
Re: Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании
Отправлено: 27.12.22 - 14:31
#1
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Да,и людей в рабство. Куда уже эти машины?? Не проехать и не пройти! Шага лишнего не пройдут!
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2979
Re: Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании
Отправлено: 27.12.22 - 16:44
#2
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Цитата:
такого масштабного автокредитования уже не будет


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11847
Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании
Отправлено: 27.12.22 - 16:51
#3
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А я самый счастливый житель города Костанай. Два автомобиля я продал и больше не хочу их. Я тот человек у которого деньги есть на авто, но который не хочет покупать. Хожу пешком, дышу воздухом, любуюсь на людей, на солнышко. Чего не могут сделать автолюбители, по себе знаю. Проходили)
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