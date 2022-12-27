Машин на всех хватит - министр о льготном автокредитовании

Отправлено: - 16:51

А я самый счастливый житель города Костанай. Два автомобиля я продал и больше не хочу их. Я тот человек у которого деньги есть на авто, но который не хочет покупать. Хожу пешком, дышу воздухом, любуюсь на людей, на солнышко. Чего не могут сделать автолюбители, по себе знаю. Проходили)