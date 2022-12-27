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≡ Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45831
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 12:44
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Правительство не собирается отказываться от государственного информационного заказа. Наоборот - сфера влияния госинформполитики будет расширяться, а суммы оплаты за размещение госпропаганды - увеличиваться
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1042
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 12:44
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram
Отправлено: 27.12.22 - 13:32
#2
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Была бы хоть какая то пропаганда..
Ну тогда и не стыдно было бы платить за что то..
А то же ее вообще нет..
В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..
Там видно, что не зря пропагандисты живут на озерах в Комо, в Лондонах и во всяких бункерах..
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