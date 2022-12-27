Сколько заплатят блогерам за госпропаганду: МИОР разработало прайс на госинформзаказ в TikTok и Instagram

Отправлено: - 13:32

Была бы хоть какая то пропаганда..

Ну тогда и не стыдно было бы платить за что то..

А то же ее вообще нет..

В этом плане завидую соседям, какой у них профессионализм пропаганды и буквально во всем, начиная от полного вранья государства и заканчивая сверхполным враньем и ведь глубинный народ, который там остался, всему этому верит..

Там видно, что не зря пропагандисты живут на озерах в Комо, в Лондонах и во всяких бункерах..