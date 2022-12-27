Re: Как выросли расходы на продукты к Новому году, ответил...

Отправлено: - 13:17

Ну не знаю, я в этом году мандарины купил дешевле чем в прошлом году за 200 тенге . Ваще к новому году во многих магазинах реально хорошая скидка до 50%. Мое руководство к НГ выплатила всем сотрудникам премию в виде 13 зарплаты.

P.S Так я госзаказ выполнил , агитацию провёл. Деньги скиньте как всегда на мой счёт в евро.