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≡ Как выросли расходы на продукты к Новому году, ответил Куантыров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45831
Как выросли расходы на продукты к Новому году, ответил Куантыров
Отправлено: 27.12.22 - 11:45
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"Как увеличился ваш новогодний чек, почувствовали ли рост цен?" - спросили журналисты в кулуарах Сената. "Увеличился. Из-за тех же самых мандаринов. Сезонность есть, сказывается. Процентов на 10, наверное. Может, чуть больше", - ответил Куантыров.
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Откуда:
Костанайская область
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
5
Re: Как выросли расходы на продукты к Новому году, ответил...
Отправлено: 27.12.22 - 11:45
#1
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Тяжело людям приходится, мы вот на 80000тг нормально живём :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11845
Re: Как выросли расходы на продукты к Новому году, ответил...
Отправлено: 27.12.22 - 13:17
#2
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Ну не знаю, я в этом году мандарины купил дешевле чем в прошлом году за 200 тенге . Ваще к новому году во многих магазинах реально хорошая скидка до 50%. Мое руководство к НГ выплатила всем сотрудникам премию в виде 13 зарплаты.
P.S Так я госзаказ выполнил , агитацию провёл. Деньги скиньте как всегда на мой счёт в евро.
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