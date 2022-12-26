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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 18:25
#9031
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Из Казахстана в Украину прибыла первая партия генераторов для медицинских учреждений. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Twitter-аккаунте. Читайте больше:



Так держать Казахстан!

[Исправлено: Домовенок, 27.12.2022 - 10:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 18:33
#9032
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 18:33
#9033
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:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 00:07
#9034
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Хех..
Опять сделал экспертмент, я не писал, не пишут и Z-патриоты, которые спешат на помощь всегда друг другу, как начинаю писать, начинается возня - "Мы не хатим тут писать, потому что он, и тд и тп, вплоть до "полоскания рта"..
То есть эти Z-патриоты питаются только моей энергией..
А Культура?
Написал про культуру, да кому она из них нужна...
Просто если на меня наклянчить, используя тему о культуре, это Z-патриты мастера конечно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 00:10
#9035
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Вот одного не понял в россиянах, у них там уже мода пошла, после компа полоскать рот..
Это вообще о чем?
Ладно руки, как и говорил, это конечно гигиена.
Лицо, глаза там от напряжения и усталости..
А вот рот то зачем?
Там в них что, вирус попадает с Украины что ли и как понял, с Казахстана?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 00:15
#9036
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Устали от пропаганды если, так и не надо нагнетать свои обиды на остальные, обычные региональные сайта, областных газет..
Особенно на Новый Год и Рождество..
Как то не по христиански это..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 01:34
#9037
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Сегодня взяли первый раз такой сыр, ниче так, классный..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 01:35
#9038
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Салат на сегодня..

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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4324
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 01:37
#9039
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Твой салат - сплошные витамины!!!)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 01:38
#9040
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Получился такой вот салат..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20839
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 01:40
#9041
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Цитата:
bgb:
Твой салат - сплошные витамины!!!)))

Капуста, морковка, свекла и все не варенные и не жаренные, ну только колбаса и картошка фри немного не то...
Но так вкуснее
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3603
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 10:26
#9042
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Цитата:
111:
Кстати Украина с честью отстаивает свою Независимость.
Что более чем героически, сражаясь против безумства голодающих оккупантов, ворующих стиральные машинки и унитазы..
Способны ли мы на такое..


недавно в сентябре текущего года обсуждали, тогда отмечали, что чтобы противостоят любому агрессору, нужно перевооружатся и перенимать боевой опыт других стран. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.

За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.

Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.

К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.

Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3603
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 11:10
#9043
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Способны ли мы как украинцы, в случае необходимости защитить свою Родину?

Как отметил выше, нужно перевооружатся и перенимать опыт других стран для защиты, мы ни на кого не собираемся нападать.

Также, следует изучать опыт нащих славных предков, как они действовали в трудные времена и самим не растерять национальные характерные черты, где особые места занимают в первую очередь сплоченность и чувства локтя, без рабского мышления.

Один из ярчайщих примеров описал советский писатель, разведчик работавщий в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америке переводчик, врач племянник великого писателя Алексея Николаевича Толстого Быстролетов Дмитрий Александрович в своей книге Пир бессмертных. В 1938 году последний арестован и приговорен к 20 годам лагерей. В 1939—1940 годах он отбывал заключение в Норильлаге, в 1940—1941 годах — в Мариинске (Сиблаг), до 1947 года — в Суслово (Сиблаг). В 1954 году после инсульта освобождён («актирован»).

Там, Д.А.Быстролетов описывает тяжолый лагерный быт и конфликты между двух категорий заключённых-воровского мира и политически заключённых. Первые поддерживаемые администрацией грабили и ломали вторых, которых кличали контриками. Одним из этапов прибыли репрессированная интелегенция Казахстана. Процитирую отрывок из книги:

Не тут-то было!
Казахи сложили во дворе свои вещи в одну большую кучу, а сами улеглись вокруг. Ночью явились урки, были встречены стеной кулаков и позорно отступили. Наутро пришло начальство усмирять «бунт», уговаривало, угрожало и в конце концов тоже отступило: казахам был освобожден один барак, и они поселились все вместе, в полном порядке и согласии. За шестнадцать лет моей лагерной жизни это был единственный пример организованного сопротивления контриков начальству и их подручным — уркам: всегда и везде тогдашние контрики вели себя покорно, трусливо, безвольно, как бесформенная каша, как слякоть.

Подробнее, отрывок из книги здесь:
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1976
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 12:21
#9044
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Цитата:
Kairat stayer:

а КТО на вас собрался нападать, осмелюсь спросить? И не надо ссылаться на пример всем достаточно известный, там своя предистория. Совсем совсем иная!
Ты зачем здесь смуту сеешь? Эдакие окна Овертона? Кто твои 30 Серебренников отсчитал?
...а по поводу славных предков, это ты верно ввернул. Они как никто другой понимали исторический момент, и вовремя обратились за помощью к кому следует.
Ты ставишь на других, твое право. Но слава Всевышнему ты ничего не решаешь, и с Его же благословления никогда не будешь решать.
С соседями надо жить в ладу и взаимном уважении.
Сейчас ты запоешь об отдельных репликах с российских просторов) а с степей казахских сейчас не реплики, хор стройный. И твой голос в нем, и многих других. Кем дирижируют, кто и сам пытается, вот как вы с 111ым и пара сотоварищей.
Пора бы к вам присмотреться соответствующим службам.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3603
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.12.22 - 12:32
#9045
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Цитата:
Горожанин_kst:
С соседями надо жить в ладу и взаимном уважении.


Правильно, это вы говорящим головам скажите, глашатаям всяким.
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