Отправлено: - 10:26

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Кстати Украина с честью отстаивает свою Независимость.

Что более чем героически, сражаясь против безумства голодающих оккупантов, ворующих стиральные машинки и унитазы..

Способны ли мы на такое..

Цитата:недавно в сентябре текущего года обсуждали, тогда отмечали, что чтобы противостоят любому агрессору, нужно перевооружатся и перенимать боевой опыт других стран. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.Подробнее здесь: