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≡ "Как можно было так изрезать, истерзать человека?" - Дело о жестоком убийстве пенсионерки рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
"Как можно было так изрезать, истерзать человека?" - Дело о жестоком убийстве пенсионерки рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 26.12.22 - 15:54
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Главное судебное разбирательство по делу 45-летней Марины ЕВТЮХИНОЙ началось в СМУС Костанайской области сегодня, 26 декабря. Она обвиняется в убийстве 75-летней Двес Жапаровой, которой нанесла около 15 ударов ножом.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1041
Re: "Как можно было так изрезать, истерзать человека?"...
Отправлено: 26.12.22 - 15:54
#1
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Цитата:
разбирательство по делу 45-летней Марины ЕВТЮХИНОЙ началось в СМУС Костанайской области сегодня, 26 декабря. Она обвиняется в убийстве 75-летней Двес Жапаровой, которой нанесла около 15 ударов ножом.

Источник:


Ну никогда такого не было и вот опять....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20835
Re: "Как можно было так изрезать, истерзать человека?"...
Отправлено: 26.12.22 - 18:31
#2
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5716
Re: "Как можно было так изрезать, истерзать человека?"...
Отправлено: 27.12.22 - 03:07
#3
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Какая такая нужда была сразу убивать.
Цепочку скорее всего как вещдок изъяли из ломбарда, последний попал на бабки.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1041
"Как можно было так изрезать, истерзать человека?" - Дело о жестоком убийстве пенсионерки рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.12.22 - 10:11
#4
Комментарий проходит проверку.
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