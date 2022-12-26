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≡ Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс. жителей области. О чем еще говорили на инвестфоруме в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс. жителей области. О чем еще говорили на инвестфоруме в Костанае?
Отправлено: 26.12.22 - 13:11
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Аксакалов обратил внимание, что в Костанае идет массовая застройка, но при этом не учитываются общественные пространства, а в старой части города недостаточно мест для отдыха.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
69
Re: Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс....
Отправлено: 26.12.22 - 13:11
#1
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А где они будут работать. Каартиры сдавать друг другу
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1040
Re: Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс....
Отправлено: 26.12.22 - 16:00
#2
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Цитата:
Мс18:
А где они будут работать. Каартиры сдавать друг другу


Не плачь... работы валом для тех кто хочет работать!
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
223
Re: Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс....
Отправлено: 26.12.22 - 17:40
#3
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Влажные мечты, падение продаж, закредитованность населения, отсутствие своих стройматериалов, отсутствие рабочих мест на селе, и впереди мировой кризис, и тогда строить будет неначто. Ну мечтать не мешки ворочать
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
69
Re: Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс....
Отправлено: 27.12.22 - 02:00
#4
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Не качнственная работа. Дешевые материалы. Долги за коммуналку. Кредиты
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