Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс. жителей области. О чем еще говорили на инвестфоруме в Костанае?
Планы Кумара Аксакалова: 1,5 млн кв. м жилья для 45 тыс. жителей области. О чем еще говорили на инвестфоруме в Костанае?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать