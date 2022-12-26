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≡ Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы "старших по району" подвели в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы "старших по району" подвели в акимате Костаная
Отправлено: 26.12.22 - 17:01
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В пилотном проекте участвовали лишь некоторые районы Костаная. Об итогах работы специалистов по связям с общественностью рассказала на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель ситуационного центра iKomek Азель АЙСАБАЕВА.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
979
Re: Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы...
Отправлено: 26.12.22 - 17:01
#1
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Сказка прям!
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2978
Re: Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы...
Отправлено: 26.12.22 - 18:20
#2
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Цитата:
В жилом массиве Амангельды, Кунай, Ударник и Дружба старшей стала Лидия Васильевна Шмилер.


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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
980
Re: Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы...
Отправлено: 26.12.22 - 18:42
#3
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Цитата:
Аким Костаная подчеркнул, что от старших по подъезду есть положительный эффект. Источник:
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
86
Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы "старших по району" подвели в акимате Костаная
Отправлено: 26.12.22 - 19:07
#4
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Может теперь упразднить отдел ЖКХ и АТ раз старшие по району взяли на себя их обязанности?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
148
Re: Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы...
Отправлено: 27.12.22 - 01:51
#5
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......жителям та района Шанхай к кому обращаться? Прикрепите нас к Северо Западу или к Аэропорту аль сразу списали к 3Костанаю ничего непонятно....
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