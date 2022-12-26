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≡ Приехавшую из Турции фуру вызволили из снежного перемета спасатели в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
Приехавшую из Турции фуру вызволили из снежного перемета спасатели в Костанайской области
Отправлено: 26.12.22 - 16:13
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25 декабря большегрузный автомобиль, следовавший из Турции на загрузку в Коскульский элеватор, в попал в снежный перемет. Водитель вызвал на помощь спасателей, собщили в ДЧС Костанайской области.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
147
Re: Приехавшую из Турции фуру вызволили из снежного перемета...
Отправлено: 26.12.22 - 16:13
#1
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после чего вдители самостоятельно

Тимур !!!!!! вы что там вообще безграмотными стали?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1497
Приехавшую из Турции фуру вызволили из снежного перемета спасатели в Костанайской области
Отправлено: 26.12.22 - 21:20
#2
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Исправил. Спасибо
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