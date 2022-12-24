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Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый край-2" костанайские художники подвели итоги 2022 года
Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый край-2" костанайские художники подвели итоги 2022 года
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