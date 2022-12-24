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≡ Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый край-2" костанайские художники подвели итоги 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый край-2" костанайские художники подвели итоги 2022 года
Отправлено: 24.12.22 - 20:43
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- Художники собрали здесь свои лучшие работы за этот год, - рассказала «НГ» заведующая картинной галереей Сая КАЛИНОВА. - Основной костяк авторов - члены Союза художников Казахстана. Но еще очень отрадно, что в этом году этот состав пополняют молодые художники.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20828
Re: Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый...
Отправлено: 24.12.22 - 20:43
#1
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Хм..
Друзья форумчане, может поговорим о европейской культуре изобразительного искусства?
У меня много картин, хотелось бы еще больше конечно, но некуда уже самому девать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20828
Re: Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый...
Отправлено: 25.12.22 - 19:33
#2
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Смотрю, культура то особо никому не нужна тут, кроме меня, нужны какие то мои определенные фразы выходит?
Тогда к чему был весь пафос был насчет культуры?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7032
Re: Свое видение мира - Выставкой "Всегда любимый...
Отправлено: 26.12.22 - 19:20
#3
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Цитата:
111:
культура то особо никому не нужна тут, кроме меня

-----А ты что , лично посетил выставку ??
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