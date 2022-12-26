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Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы "старших по району" подвели в акимате Костаная
Мониторили, объезжали, разъясняли - Итоги работы "старших по району" подвели в акимате Костаная
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