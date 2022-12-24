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≡ О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 24.12.22 - 15:18
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Всю неделю отдел ЖКХ через все СМИ вешают лапшу про то, что тариф на проезд в автобусах не повышали с 2017 года, причём настоятельно именно, что тариф вырос с 80 до 100 тенге, и впервые поднимут с 1 января 2023 года. Утаивая тот факт, что год назад ввели тариф 150 тенге, только автобусники, пробивая чек на 80 тенге за проезд, получали 70 тенге с бюджета.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20828
Re: О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 24.12.22 - 15:18
#1
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Не пойму, чем автор недоволен..
Профайл
Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
9
Re: О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 24.12.22 - 15:59
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
179
Re: О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 25.12.22 - 22:34
#3
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Во первых 150 тенге за наличку. Наличкой сейчас платят не более 0,1% пассажиров. Так что доход не увеличился.
Во-вторых увеличилось стоимость топлива, и запчастей.
В-третьих, увеличилась мин. зарплата, а следовательно требовалось увеличить и основную зарплату водителя.
В -четвертых, никогда частник не сможет за свой счет обновить автопарк, только при участи государства.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
980
Re: О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 26.12.22 - 18:57
#4
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Цитата:
В -четвертых, никогда частник не сможет за свой счет обновить автопарк, только при участи государства. Источник:

а на кой черт этот "частник" нужен???
взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Бабушки с базара, которые овощами торгуют, не требуют у акиматов субсидий.

применительно к перевозчикам, в слове "частник" ну очень хочется поправить некоторые буквы...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9099
О повышении тарифа на проезд в автобусах Костаная
Отправлено: 26.12.22 - 19:03
#5
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Цитата:
Janus:
Во первых 150 тенге за наличку. Наличкой сейчас платят не более 0,1% пассажиров. Так что доход не увеличился.

За безнал то же 150,только оставшуюся часть бюджет доплачивает.
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