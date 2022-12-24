Отправлено: - 15:18

Всю неделю отдел ЖКХ через все СМИ вешают лапшу про то, что тариф на проезд в автобусах не повышали с 2017 года, причём настоятельно именно, что тариф вырос с 80 до 100 тенге, и впервые поднимут с 1 января 2023 года. Утаивая тот факт, что год назад ввели тариф 150 тенге, только автобусники, пробивая чек на 80 тенге за проезд, получали 70 тенге с бюджета.