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≡ Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45828
Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице
Отправлено: 26.12.22 - 18:03
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15 декабря четырем мальчикам сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Сама хирургическая процедура, по словам родителей прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2903
Re: Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после...
Отправлено: 26.12.22 - 18:03
#1
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Пропофол, тот самый препарат, от передоза которого Майкл Джексон скончался. А детям что, обрезание делали?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
979
Re: Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после...
Отправлено: 26.12.22 - 18:07
#2
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Охренеть! Ну почему опять дети страдают! Как после всего этого доверять нашим врачам!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15455
Re: Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после...
Отправлено: 26.12.22 - 18:24
#3
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Цитата:
Всем нам в выписках пишут, что температура была 40,3. Хотя это не так - я лично замерила у моего ребенка было 40,6

Источник:

По-моему, в данном случае эта разница не так важна.

Быстрого выздоровления детям! Такая массовая халатность не должна пройти безнаказанно.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
509
Re: Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после...
Отправлено: 26.12.22 - 18:54
#4
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Закупаем дешёвую дрянь на госзакупках,потом все страдают.
Лучше бы машины для ГУ поскромнее закупали, а на медикаментах экономить не стоит....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
509
Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице
Отправлено: 26.12.22 - 18:58
#5
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Ребятам - скорейшего выздоровления и полного восстановления. Родителям - сил и благоприятного исхода. Виновным- заслуженного наказания

[Исправлено: vofkakst, 26.12.2022 - 19:01]
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