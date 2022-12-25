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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.22 - 12:50
#8131
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Поздравляю обитателей Деревеньки!

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25598
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.22 - 13:08
#8132
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Спасибо, Родная! Вас, всех, тоже с Рождеством, поздравляю!!!... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20825
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.22 - 14:37
#8133
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Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25598
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.22 - 14:42
#8134
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Цветок "Декабрист"- зацвёл.Цветёт только
в декабре. Откуда он знает, что декабрь,
сейчас?... :lol: :oops: :-P
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