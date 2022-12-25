Отправлено: - 04:01

111:

И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент.

111:

И вокруг меня собрались все.. Чтобы просто материть меня.. Так продолжается уже второе десятилетие.. И что то никому этого не надоело делать..

Цитата:Ну оно то и заметно, ты же как последняя инстанцияЦитата:Так может дело не в критиках?Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?