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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 19:57
Новости культурной столицы..
Пьяный водитель каршеринга сбил пешехода и ездил с его трупом на крыше по Петербургу
Дикое ДТП, больше характерное для криминальных видеоигр вроде GTA, произошло в Петербурге. Поздней ночью в субботу, 24 декабря, по Василеостровскому району катался разбитый каршеринг... с трупом на крыше. Водитель около пяти минут колесил по дороге, пока не остановился на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы. Автомобиль с мертвым пассажиром заметили прохожие и вызвали полицию.
Пьяный водитель каршеринга сбил пешехода и ездил с его трупом на крыше по Петербургу
Дикое ДТП, больше характерное для криминальных видеоигр вроде GTA, произошло в Петербурге. Поздней ночью в субботу, 24 декабря, по Василеостровскому району катался разбитый каршеринг... с трупом на крыше. Водитель около пяти минут колесил по дороге, пока не остановился на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы. Автомобиль с мертвым пассажиром заметили прохожие и вызвали полицию.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:42
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 03:49
Цитата:
Ну да, а то когда же ещё. Цитата:
Он же там всегда был, только потому, что ты его не замечал. Не так ли?
111:
Шар.. Завтра по видимому будут запускать..
Шар.. Завтра по видимому будут запускать..
Ну да, а то когда же ещё. Цитата:
111:
Моя говорит что только поставили, я думал он там всегда был, что то не обращал внимания..
Моя говорит что только поставили, я думал он там всегда был, что то не обращал внимания..
Он же там всегда был, только потому, что ты его не замечал. Не так ли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 04:01
Цитата:
Ну оно то и заметно, ты же как последняя инстанция Цитата:
Так может дело не в критиках? Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?
111:
И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент.
И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент.
Ну оно то и заметно, ты же как последняя инстанция Цитата:
111:
И вокруг меня собрались все.. Чтобы просто материть меня.. Так продолжается уже второе десятилетие.. И что то никому этого не надоело делать..
И вокруг меня собрались все.. Чтобы просто материть меня.. Так продолжается уже второе десятилетие.. И что то никому этого не надоело делать..
Так может дело не в критиках? Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 04:03
Цитата:
Ну должно же это когда ни будь закончится, не?
111:
Так продолжается уже второе десятилетие..
Так продолжается уже второе десятилетие..
Ну должно же это когда ни будь закончится, не?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 11:44
Цитата:
Скорее всего, вы сами со временем исчезните, а у него есть приемник.
[Исправлено: Kairat stayer, 26.12.2022 - 11:45]
Эл-починно:
Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?
Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?
Скорее всего, вы сами со временем исчезните, а у него есть приемник.
[Исправлено: Kairat stayer, 26.12.2022 - 11:45]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 11:52
Помнится на Бывалого, много "грамотеев" постоянно нападали, как только его не обзывали. При, этом большинство из них того, исчезли. Часть из них наверняка в ином мире, возможно часть в мире духов и.т.д. и там тоже обзываются.
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