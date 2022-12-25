Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 602 из 602«1...600601602
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 19:57
#9016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости культурной столицы..


Пьяный водитель каршеринга сбил пешехода и ездил с его трупом на крыше по Петербургу



Дикое ДТП, больше характерное для криминальных видеоигр вроде GTA, произошло в Петербурге. Поздней ночью в субботу, 24 декабря, по Василеостровскому району катался разбитый каршеринг... с трупом на крыше. Водитель около пяти минут колесил по дороге, пока не остановился на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы. Автомобиль с мертвым пассажиром заметили прохожие и вызвали полицию.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:17
#9017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и Новый год на дворе...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:19
#9018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красоты нашего города...

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 20:21
#9019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и трудно же отсюда вылезти, для ребенка невозможно

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:38
#9020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людей много..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:40
#9021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, моя смотрю летит с Амиркой..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:41
#9022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прилетела..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:42
#9023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шар..
Завтра по видимому будут запускать..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20824
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 22:44
#9024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя говорит что только поставили, я думал он там всегда был, что то не обращал внимания..

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 03:49
#9025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Шар.. Завтра по видимому будут запускать..

Ну да, а то когда же ещё. :lol: Цитата:
111:
Моя говорит что только поставили, я думал он там всегда был, что то не обращал внимания..

Он же там всегда был, только потому, что ты его не замечал. Не так ли? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 04:01
#9026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент.

Ну оно то и заметно, ты же как последняя инстанция :lol: Цитата:
111:
И вокруг меня собрались все.. Чтобы просто материть меня.. Так продолжается уже второе десятилетие.. И что то никому этого не надоело делать..

Так может дело не в критиках? 8-) Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1178
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 04:03
#9027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так продолжается уже второе десятилетие..

Ну должно же это когда ни будь закончится, не? 8-) :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 11:44
#9028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Может пришло время взглянуть на себя и исчезнуть ещё раз как минимум на пару лет. а лучше навсегда?


Скорее всего, вы сами со временем исчезните, а у него есть приемник.

[Исправлено: Kairat stayer, 26.12.2022 - 11:45]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.12.22 - 11:52
#9029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится на Бывалого, много "грамотеев" постоянно нападали, как только его не обзывали. При, этом большинство из них того, исчезли. Часть из них наверняка в ином мире, возможно часть в мире духов и.т.д. и там тоже обзываются.
Профайл
Страница 602 из 602«1...600601602
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS