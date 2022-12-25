Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45822
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:06
В Рудном снова разгорелись баталии на тему «Кто убирать за вами должен?!» При этом упор почему-то делается на необходимость конкуренции в этом деле… А представьте, что будет, если в город зайдёт ещё одна энергоснабжающая организация...
Читать новость
Читать новость
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:06
Для начала нужно было хотя бы соответствующую статью экологического кодекса прочитать
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:11
Ст 365.п 4:Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством:
1) организации разработки программ по управлению коммунальными отходами и обеспечения их выполнения;
2) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам норм образования и накопления коммунальных отходов;
3) выделения земельных участков под строительство и (или) размещение объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья;
4) обеспечения строительства объектов по удалению и захоронению коммунальных отходов;
5) осуществления контроля за обращением коммунальных отходов в соответствии с настоящим Кодексом, правилами управления коммунальными отходами, а также разработки мероприятий и экономических инструментов, направленных на снижение объемов образования коммунальных отходов, повышение уровня их подготовки к повторному использованию, переработки, утилизации и сокращение объемов коммунальных отходов, подлежащих захоронению, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
6) утверждения правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;
7) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанных в соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
8) определения порядка распределения тарифа между субъектами, осуществляющими операции по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов;
9) организации рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей их раздельный сбор, в том числе транспортировку и накопление до восстановления или удаления;
10) обеспечения создания и функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
11) обеспечения достижения целевых показателей качества окружающей среды при управлении коммунальными отходами;
12) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования;
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства;
14) информирования населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, включая раздельный сбор;
15) организации работы по вывозу отходов для владельцев объектов по энергетической утилизации отходов.
[Исправлено: Alehander, 25.12.2022 - 12:13]
1) организации разработки программ по управлению коммунальными отходами и обеспечения их выполнения;
2) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам норм образования и накопления коммунальных отходов;
3) выделения земельных участков под строительство и (или) размещение объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья;
4) обеспечения строительства объектов по удалению и захоронению коммунальных отходов;
5) осуществления контроля за обращением коммунальных отходов в соответствии с настоящим Кодексом, правилами управления коммунальными отходами, а также разработки мероприятий и экономических инструментов, направленных на снижение объемов образования коммунальных отходов, повышение уровня их подготовки к повторному использованию, переработки, утилизации и сокращение объемов коммунальных отходов, подлежащих захоронению, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
6) утверждения правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;
7) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанных в соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
8) определения порядка распределения тарифа между субъектами, осуществляющими операции по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов;
9) организации рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей их раздельный сбор, в том числе транспортировку и накопление до восстановления или удаления;
10) обеспечения создания и функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
11) обеспечения достижения целевых показателей качества окружающей среды при управлении коммунальными отходами;
12) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования;
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства;
14) информирования населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, включая раздельный сбор;
15) организации работы по вывозу отходов для владельцев объектов по энергетической утилизации отходов.
[Исправлено: Alehander, 25.12.2022 - 12:13]
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 9
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:21
Согласен с автором. В данном случае государственное участие было бы действительно хорошим решением. Те предприятия, которые в Рудном якобы будут решать мусорный вопрос, не состоятельны выполнять все требования экологического кодекса, поэтому они будут постоянно кляньчить деньги и придумывать квесты для акимата.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 15:48
Не понятно, что не так с "соответствующей статьёй экологического кодекса"...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1666
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 16:22
С Водоканалом и Теплосетями тоже не всё понятно. Сейчас под акиматом, а почему до сих пор ТОО. А не ГККП.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 17:00
Цитата:
Там итак всё прописано, о чем мечтает автор. Но особенно аргумент про выхлоп. Да. Так и вижу как выстроились колонны желающих вывезти мусор, но - пробка, дворы то узкие не разъехаться, вот и стоят, дымят. ТЭЦ-то поди перестала дымить, и заваливать золой дворы, остались только мусоровозы. Но это не беда, можно у Маска ликтрические купить
Skeptic:
Там итак всё прописано, о чем мечтает автор. Но особенно аргумент про выхлоп. Да. Так и вижу как выстроились колонны желающих вывезти мусор, но - пробка, дворы то узкие не разъехаться, вот и стоят, дымят. ТЭЦ-то поди перестала дымить, и заваливать золой дворы, остались только мусоровозы. Но это не беда, можно у Маска ликтрические купить
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 146
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 17:24
В нашем случае Рудный - город небольшой. И наличие в нём двух-трёх мысоровывозящих компаний - плохо.
Тимур с так понимаю у вас специалистов не осталось кто может текст редактировать.Исправте ошибкув слове мЫсоровывывозящих.
Тимур с так понимаю у вас специалистов не осталось кто может текст редактировать.Исправте ошибкув слове мЫсоровывывозящих.
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 17:36
Цитата:
И где логика?
Автор не мечтает, а предлагает. Чтобы, наоборот, "колонн желающих вывозить мусор" не было.
ТЭЦ - вообще отдельная тема. В наши времена, на фоне всего Казахстана, уже то хорошо, что она вообще работает...
И кто сказал и доказал, что "ликтрические" авто - лучше тех, которые с ДВС?
Одни фантазии "зелёных"...
Alehander:
И где логика?
Автор не мечтает, а предлагает. Чтобы, наоборот, "колонн желающих вывозить мусор" не было.
ТЭЦ - вообще отдельная тема. В наши времена, на фоне всего Казахстана, уже то хорошо, что она вообще работает...
И кто сказал и доказал, что "ликтрические" авто - лучше тех, которые с ДВС?
Одни фантазии "зелёных"...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20824
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 17:50
Цитата:
Сама по себе она не работает.
Уже лет десять, а то и двенадцать, сюда приезжают бригады, которые с весны до осени перебирают эти лепески какие то, все полностью делают и переделывают..
Содержит все это карагандинский турбомеханический..
В этом году мало работали, где то полгода, а так месяцев 9 в год пашут..
Skeptic:
ТЭЦ - вообще отдельная тема. В наши времена, на фоне всего Казахстана, уже то хорошо, что она вообще работает...
ТЭЦ - вообще отдельная тема. В наши времена, на фоне всего Казахстана, уже то хорошо, что она вообще работает...
Сама по себе она не работает.
Уже лет десять, а то и двенадцать, сюда приезжают бригады, которые с весны до осени перебирают эти лепески какие то, все полностью делают и переделывают..
Содержит все это карагандинский турбомеханический..
В этом году мало работали, где то полгода, а так месяцев 9 в год пашут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5713
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 18:17
Лет так тридцать пять назад, ТЭЦ, спецвтобаза(мусор)или водоканал никогда не выносили свои проблемы на всеобщее обозрение, потому что услуги этих монополистов стоили совсем ничего. Надо возвращать то время, в России идут митинги по национализации банков и крупных предприятии.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 18:27
Цитата:
То что он предлагает, уже прописано в ЭК.
Skeptic:
Автор не мечтает, а предлагает.
Автор не мечтает, а предлагает.
То что он предлагает, уже прописано в ЭК.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 22:57
Цитата:
В ЭК прописаны общие понятия, принципы. Конкретики никакой.
Alehander:
В ЭК прописаны общие понятия, принципы. Конкретики никакой.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать