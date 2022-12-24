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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 210 из 210«1...208209210
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20819
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 22:13
#3136
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Цитата:
Гога:
Пустой как всегда . Пошел наматывать пустыми комментами ?

Думаешь до понедельника десять комментов не наберу?
Ты так предсказуем и как всегда не понял, про что я..
Ладно, копай свои окопы, не обращай внимания..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:00
#3137
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Всего 2 страны в 21 веке совершили агрессию с захватническими целями это Ирак в 2001 году объявивший Кувейт своей 19 провинцией и Россия в 2022 году, объявившая 5 регионов Украины своей территорией. Все остальные войны , в том числе и те которые вели США не преследовали своей целью отторгнуть часть другого государства в свою пользу
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:01
#3138
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Цитата:
111:
как всегда не понял

----Если собака впустую лает ? Знаешь как её называют ? Цитата:
111:
Ты так предсказуем

---Грушевый как ?? После него ты ещё более предсказуем . :lol: ;-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:02
#3139
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Кстати совершенно рутинная вещь Российские войска сейчас обстреливают центр Херсона, высокоточное оружие видимо промахнулось
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:03
#3140
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Цитата:
111:
десять комментов не наберу?

---Да тысячу может -- только все они пустые и ни о чем . Умных - вряд ли .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:05
#3141
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Цитата:
saba:
войска сейчас обстреливают центр Херсона,

---Откуда инфа ? ССылки где ?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 23:15
#3142
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Слепой да не увидит, весь интернет полон известиями с места событий, по телевизору завтра наверное покажут, с обычными комментариями, сами себя обстреляли, ах да забыл Херсон же теперь российский, тогда ещё запутаннее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20819
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 00:00
#3143
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Цитата:
Гога:
Да тысячу может -- только все они пустые и ни о чем . Умных - вряд ли .

Хех..
Ты вот пишешь сейчас что то умное?
Как у тебя, так умного еще не видел..
Даже сдача друга, была с твоей стороны очень глупой затеей..
Но тебя простили..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 10:47
#3144
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Цитата:
saba:
весь интернет полон известиями с места событий

----Вот этим ???****Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными для последующего обвинения России, это «отвратительная провокация», заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его мнению, характер разрушений говорит, что обстрел города велся «так называемым блуждающим минометным подразделением» с севера и северо-запада от Херсона. «Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», — написал он.***
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 13:38
#3145
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Цитата:
таноми52:
Похоже, мы Макса потеряли навсегда Жаль,
форуму не хватает его иронии


Отдельным иностранцам не до нас, у них выходные, походу, на Рождество едят аппетитных гусей!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 13:59
#3146
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Цитата:
Kairat stayer:
Отдельным иностранцам не до нас, у них выходные, походу, на Рождество едят аппетитных гусей!


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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 21:36
#3147
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Цитата:
Гога:
Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными

Как оказывается легко предсказывать реакцию российских официальных лиц, я то думал посмеяться, а тут на полном серьёзе. А вообще кто то верит коллаборанту, сиречь предателю Сальдо?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.22 - 21:44
#3148
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Ну ладно, каждый верит в то, во что хочет верить.Кстати Гога хотел спросить, как у гражданина России, в интернете везде пишут, что за словосочетание :"Нет войне" штрафуют, вот я и хотел поинтересоваться насколько это правда?
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