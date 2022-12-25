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≡ Зимние развлечения на городском пляже - "НГ" посмотрела, что есть в новой зоне отдыха Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45822
Зимние развлечения на городском пляже - "НГ" посмотрела, что есть в новой зоне отдыха Костаная
Отправлено: 25.12.22 - 19:43
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Новое место зимнего отдыха в Костанае начало работать 24 декабря. Городской акимат провел по этому поводу праздничное ледовое шоу. Первых гостей встречали Дед Мороз и сказочные персонажи на коньках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20819
Re: Зимние развлечения на городском пляже - "НГ"...
Отправлено: 25.12.22 - 19:43
#1
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Давно такого не было, чтоб и в центре и на Тоболе..
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