Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой выбор сделал акимат Рудного?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45822
Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой выбор сделал акимат Рудного?
Отправлено: 25.12.22 - 16:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все участки, на которых была уложена брусчатка, нуждались в ней очень давно. Проблема с тротуарами в городе поднималась и освещалась неоднократно. Грязь и слякоть были визитной карточкой Рудного. И вот проблема вроде бы решилась.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
976
Re: Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой...
Отправлено: 25.12.22 - 16:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так повсюду! Приезжайте в 27 микрорайон, где согласно письму акимата закончены СМР по газификации и увидите, что там незаконченных работ вагон и маленькая тележка. Но акимат уверен, остались пуско-наладочные работы и уверен, что акт приемки подписан и деньги уплачены за 100% выполнение.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1666
Re: Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой...
Отправлено: 25.12.22 - 16:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По улице Мира от Корчагина в сторону Сандригайло вообще нечто сотворили. В спешном порядке содрали бульдозером советскую тротуарную плитку, потом бросили и перебрались на противоположную сторону и уложили брусчатку от ЭКОСа до колледжа.А жителей частного сектора оставили как говорится у разбитого корыта.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
600
Re: Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой...
Отправлено: 25.12.22 - 17:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общее впечатление - брусчатку уложили временно. Без проекта, без привязки к уровню дорожного полотна и колодцам коммуникаций...
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
430
Re: Тайна, покрытая снегом. Быстро, дешево, качественно – какой...
Отправлено: 25.12.22 - 18:43
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в акиматах это наблюдается повсюду и во всем. Какая то пандемия у них на бестолковость, бездарность и воровство.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS