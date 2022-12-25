Отправлено: - 17:50

Skeptic:

ТЭЦ - вообще отдельная тема. В наши времена, на фоне всего Казахстана, уже то хорошо, что она вообще работает...

Цитата:Сама по себе она не работает.Уже лет десять, а то и двенадцать, сюда приезжают бригады, которые с весны до осени перебирают эти лепески какие то, все полностью делают и переделывают..Содержит все это карагандинский турбомеханический..В этом году мало работали, где то полгода, а так месяцев 9 в год пашут..