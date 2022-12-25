Причем старички эти, уже не зная, что писать, о чем, просто начали заниматься не бог весть чем, выискивать какие то старые комментарии и пытаться оживлять их.. Оживить прошлое.. Это наверно как оживить Советский Союз в Украине.. Возможно ли это сделать седовласым, порой не помнящим ничего старичкам? Думаю совершенно нет.. Найденный в старом гараже Патефон может освежит память на мгновение, но не вернет молодость и особенно живость сознания, свежесть разума, быстроту соображения моска на длительное время.. Мда уж.. Дилемма..
И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент. Чем кто то извне будет сеять злость и ненависть вокруг тебя и портить тут все.. Да, я за качество, я за то, что пусть будет меньше, да лучше.. Примерно то же самое, когда я пришел сюда на форум в 2006м году.. Я был один.. И вокруг меня собрались все.. Чтобы просто материть меня.. Так продолжается уже второе десятилетие.. И что то никому этого не надоело делать.. Все тут, так же бегают вокруг моей персоны, как будто и не было этих 16ти лет разницы.. Почему не уходят, да кто ж меня тут бросит..
Ох развеселили меня сегодня, не зря день прошел.. И это на самом полном серьёзе! Слезливые старички жалуются на таких же старичков, или старичка, более молодому начальству, а вот он то так и так то сделал.... Прям Шоу Дома Престарелых какое то на ТНТ - Дострой свою Старость!
Пора наверно спать.. Сегодня была ночь шоппинга, прикупил еще несколько машинок игрушек, сковороду, кастрюлю долго выбирал, но правда не купил, лампу для облучения от микробов,даже градусник ртутный за 500 или 670 приобрел.. Пульсомер или как его там, пока не разобрался какой лучше.. Моя рылась в спортивках да так, что ее айфон 14 про макс начал нагреваться резко.. Причем на одном только приложении Каспий.. Странно, впервые это вижу.. Каспий отключаешь, тик током например начинаешь пользоваться, айфон остывает.. А вот моему сяоми пофиг.. Интересно..
"Сатановский: следующая СВО будет проводиться в Казахстане
"Лаборатории военно-биологические, где работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы всё время забываем. Казалось бы — где Казахстан и где Америка, но там находятся военные лаборатории, поэтому прямое столкновение безусловно будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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