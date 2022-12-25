Отправлено: - 16:25

Все участки, на которых была уложена брусчатка, нуждались в ней очень давно. Проблема с тротуарами в городе поднималась и освещалась неоднократно. Грязь и слякоть были визитной карточкой Рудного. И вот проблема вроде бы решилась.